Stiktosset Kevin efter triumf: - Jeg blev svigtet

Kevin Magnussen og Haas følte sig bortdømt og straffet to gange efter et ellers glimrende grandprix i Sochi

Champagnepropperne burde egentlig have sprunget hos Haas ovenpå en niendeplads til Kevin Magnussen og to yderst tiltrængte point til teamet. For første gang siden maj i Barcelona og Monaco lykkedes det Haas at slutte i top ti uden hjælp fra ydre omstændigheder.

Alligevel kom opmuntringen i hus med bitter eftersmag. Teamet og den danske racerkører var uforstående over for den fem sekunders straf, som kostede dem ottendepladsen.

23 minutter tilbragte danskere efterfølgende med at give interview til tv-stationer og den skrevne presse. Det er LANG tid for Magnussen, der normalt ikke kan vente med at komme ned til sine ingeniører.

Han var ekstraordinært frustreret, stiktosset på dommerne og følte sig uretfærdigt behandlet. Således lød danskerens korteste opsummering af Ruslands Grand Prix.

- God start, godt første stint, hæderligt anden stint og en lortestraf.

- Jeg fatter det ikke. Det er aldrig sort-hvidt, fortsætter han.

Dommen vil blive diskuteret efterfølgende og ikke kun, fordi danskeren vil vende den på næste kørermøde. I paddocken var der en generel følelse af, at tidsstraffen var hård.

Den omhandlede afkørselsområdet i andet sving, hvor reglerne har ændret sig gennem årene, og som weekenden skred frem. Alt afhængigt af om man missede en eller to kerbs, skulle køreren rundt om en eller to kegler som straf. Det er især vigtigt i starten, så ingen skærer hjørnet og får en kæmpe fordel.

Det var blandede følelser hos Kevin Magnussen og Haas ovenpå de i sjældne point. Foto: ANTON VAGANOV/Reuters/Ritzau Scanpix

I forsvar af syvendepladsen røg danskeren af det pågældende sted. I hans version skulle han have blokeret bremserne og risikeret at ryge i væggen for at nå begge kegler, men han nåede i det mindste en og skar ikke bare hjørnet.

- Jeg kørte kun gennem den ene kegle, men jeg tabte placeringen til Perez, mistede en masse tid, fik masser af skidt på mine dæk og ville have haft det meget nemmere, hvis jeg IKKE var kørt henover det runoff-område. Jeg har allerede fået en straf, men de vælger at give mig ENDNU en, mener han.

- Det er et gråt område, og jeg synes, dommerne er for hurtige på aftrækkeren, siger han.

- De burde have set på, om jeg havde vundet noget ved situationen. Og nej, det gjorde jeg ikke. Det er ikke fair at give Norris og McLaren den plads, for de gjorde sig ikke fortjent til den.

Foto: Maxim Shemetov/Reuters/Ritzau Scanpix

Se også: Drama hos Mercedes: Fyret efter chikane

Se også: Formel 1-team skifter navn

Med tidstraffen hængende over hovedet bad pitvæggen danskeren køre de seks omgange, som var det kvalifikation og gav ham al motorkraft til rådighed. De sad lige i skabet, så Magnussen nåede at slå det fornødne hul og i blive i pointene - med et sekund margen til Nico Hülkenberg og to til Lance Stroll. Han sluttede dog kun fire sekunder foran Lando Norris og mistede derfor ottendepladsen til ham.

- Jeg er glad. Over løbet og præstationen. Men det bliver overskygget af den situation. Jeg vil ikke kalde det skuffet, men jeg føler mig svigtet af FIA. Jeg tror, de vil se det bagefter, når de tænker sig om. De er mennesker og kan lave fejl, men jeg tror, de indser det.

Teamchef Günther Steiner var bestemt heller ikke tilfreds med dommernes vurdering. Over radioen kaldte han dem idioter og var sammen med teammanager Pete Crolla en tur forbi deres konto efterfølgende ’til en lille snak’.

Hans planlagte mediesession blev aflyst, men selv den officielle pressemeddelelse syder af sarkasme:

- Uheldigvis blev Romain fanget i et crash på første omgang, som sluttede hans dag. Men naturligvis ingen straffe der, så alt er godt.

Franskmanden og Daniel Ricciardo blev torpederet bagfra af Antonio Giovinazzi ...

- Kevin tabte en position på grund af en fem sekunders straf, som jeg finder totalt upassende. I det mindste fik vi to point, hvilket er bedre end ingenting. Kevin kæmpede stærkt til slut, og hele teamet har knoklet for de her point, konstaterer bossen.

Se også: Ferrari har opgivet kampen

Se også: Fremtidens F1-stjerner: Dansker står først i køen

Se også: Trods 'idiotisk' dommer: Russisk thriller udløser Kevin-point