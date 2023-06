Stiktosset Steiner: Nyt system, nu!

Nico Hülkenberg fik en straf på et sammenstød, der aldrig fandt sted ifølge Günther Steiner, som vil have professionelle stewards i Formel 1

MONTMELÓ (Ekstra Bladet): De fleste store professionelle sportsgrene har efterhånden professionelle dommere. Formel 1 er en undtagelse, men sådan bør det ikke være, mener Günther Steiner.

Haas-teamchefen opfordrer igen, igen til, at man dropper systemet med skiftende lokale stewards og erstatter dem med et fast professionelt dommerkorps.

Anledningen denne gang var de fem sekunders straf, som Nico Hülkenberg fik i Monacos Grand Prix på første omgang, da han sendte sin Haas inden om Logan Sargeant (Williams) i et træk, som tyskeren efterfølgende sammenlignede med pokerens all-in.

Ifølge dommerne var der kontakt, men Günther Steiner er langtfra sikker og kunne fire dage senere i Spanien ikke forklare, hvad hans kører havde gjort forkert.

Frustrationerne væltede ud af ham.

- Det er et godt spørgsmål, og jeg prøver stadig at finde ud af det. Men ingen kan give mig en forklaring, sagde han, mens der blev fremvist billeder fra forskellige vinkler på telefonen, hvor det ikke er muligt at se en kollision.

- Nico kommer fra indersiden, er foran og dykker ind i svinget. Men jeg kan ikke se noget sammenstød.

- Jeg sagde til stewards, at ved en kollision er der kontakt. Det er, hvad definitionen er. Jeg prøver at få en forklaring, for jeg mener, at de er helt galt på den. Det er første omgang, der var ingen kontakt. Skal vi bare køre paradekørsel?

- Det er Monte-Carlo! Det her får konsekvenser, hvis vi får en straf på en første omgang for, hvad jeg ikke mener er et sammenstød. Andre kørte ind i hinanden under løbet, og de får et sort-hvidt-flag (en advarsel).

Artiklen fortsætter under billederne ...

Günther Steiner var nok en gang tosset på stewards for kendelser, der stikker i alle retninger. Foto: Tariq Mikkel Khan

Foto: Tariq Mikkel Khan

- Jeg fik at vide, at man kan se en kollision på videoen. Jeg har set på mange billeder, og jeg kan stadig ikke få øje på den. Man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Sådan fungerer lovene efter min mening, sagde Steiner.

Generelt skal stewards være mere eftergivende på første omgang og slå meget hen som racinghændelser.

- Det blev aldrig helt besluttet, og ingen ved, hvad vi blev enige om. Så nu prøver de at tale om en definition af en hændelse på første omgang.

- Sidste år har vi tre tilfælde med sort-orange flag. Midt i sæsonen ændrer de reglerne. Især for holdene fra fem til ti i år tæller hvert eneste lille point. Vi lå ikke til point i situationen, og jeg siger ikke, at vi havde scoret point. Det er for at undgå det i fremtiden. Tænk at ligge til point og så få en straf for det her?

Nico Hülkenberg gik all-in med sin overhaling, men kan dommerne overhovedet bevise, at han ramte Williams-raceren? Nej, siger Günther Steiner. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Vi har brug for et andet steward-system. Enhver professionel sport har professionelle dommere. F1 er en af verdens største sportsgrene, og vi har stadig lægfolk, der bestemmer skæbnen for folk, som har millioner på spil. Det er en evig debat, for vi har ingen konsistente beslutninger.

- Det er tid til en ændring. Tag amerikansk racing. Nascar og Indycar. Hvor tit hører du om problemer med stewards’ eller løbschefens beslutninger? Meget sjældent. For de gør det anderledes og har folk på fuldtid.

