Stiktosset stjerne: - Uacceptabelt

SILVERSTONE (Ekstra Bladet): Forsøget med sprintkvalifikation til Storbritanniens Grand Prix havde et par store tabere. En af de største var Ferraris Carlos Sainz, som starter 11’er i søndagens grandprix.

Han overhalede straks tidtagningens store overraskelse - hjemmebanefavoritten George Russell - men blev sendt i gruset af Williams’ brite til spanierens store fortørnelse.

- Jeg synes, at George begik en klar fejl og skubbede mig af, hvilket kostede mig løbet. Sådanne fejl begår man nemt i beskidt luft, men den kostede mig dyrt, sagde Sainz efterfølgende.

- Jeg var sidst efter første omgang og endte med at køre mig op til 11. pladsen. Comebacket var sjovt, men for mig er episoden uacceptabel, og det er ikke ideelt at slutte bag ham, der skubbede mig af.

Carlos Sainz var irriteret efter sin lørdag. Foto: Adrian Dennis/Ritzau Scanpix

Dommerne var enige og uddelte lørdag aften tre placeringers gridstraf til George Russell, som derfor starter 12’er i stedet for nier.

Aftenen bød på travlhed hos stewards, og Sainz var indkaldt i forbindelse med yderligere to episoder.

Efter afkørslen vendte han lidt for drastisk tilbage til banen, men slap uden påtale.

Sammen med Sebastian Vettel og Nikita Mazepin blev det også kun til en advarsel for at have lavet øvestarter forkert under træning.

George Russell var den store helt på Silverstone fredag, men må efter sin straf nøjes med at starte jagten på sit første Williams-point fra 12. pladsen. Foto: Lars Baron/Ritzau Scanpix

Generelt var der mange holdninger til den første sprint-kvalifikation i Formel 1 nogensinde.

Selv havde Sainz en af de blødere.

- Jeg synes ikke rigtig, at det er vores mening, som tæller. Det handler om, hvad fansene foretrækker, sagde spanieren.

Landsmanden Fernando Alonso var mere markant tilhænger. Han var så også en af de store vindere, som rykkede fire placeringer frem sammenlignet med fredagens tidtagning.

- Jeg kan lide det. Det giver action både fredag, lørdag og søndag, hvilket er godt for folket. Sidste år, når jeg så med hjemmefra, betød fredagen ingenting. ‘Long runs’ er vigtige for holdene og kørerne, men ikke for folk derhjemme, siger Alonso, som gerne så, at man gik endnu længere med forsøget.

- Jeg håber, at vi kan beholde det. Jeg vil endda foreslå, at fredagen får endnu et tvist. Måske kun et sæt dæk og et enkelt forsøg til alle i kvalifikationen. Det er ens for alle; det er ikke unfair kvalifikation eller en omvendt grid.

- Vi så fredag, at med seks forsøg og seks sæt dæk sluttede vi i samme rækkefølge, som var bilernes styrkeforhold. Som til enhver kvalifikation. Måske kunne det gøre sprint-kvalifikationen bedre, hvis en af de hurtige biler ikke holder i de første to rækker, siger Alonso.

Frygten for, at alle ville være påpasselige og køre rundt i et tog blev gjort til skamme.

Værst gik det for Sergio Pérez, som starter fra pitlane søndag efter en soloulykke i sin Red Bull.

- Der var mere action, end jeg forventede. Du kan tabe mere, end du kan vinde. Se ‘Checo’. Du kan starte sidst til løbet, men hvis alt går godt, henter du et par pladser, siger Alonso.

Red Bulls mexicaner blev fanget af vinden, men kom ellers ikke med undskyldninger.

- Jeg var på vej ud af svinget og allerede godt på gassen, og jeg tror, at jeg blev fanget af den beskidte luft. Jeg blev passager ret tidligt i svinget. En dårlig dag fra min side, siger han.

Selv om Max Verstappen endte med at overhale Lewis Hamilton og dermed sikre sig den officielle pole-position med de dertilhørende tre point, var hollænderen ikke lige så begejstret.

- For mig var fredagen ikke mere fornøjelig. Kvalifikationen er, hvor du kører om pole. Altså den betyder noget, men du hopper ud af bilen, og du mangler den fornemmelse at have ramt omgangen og sat den på pole. Så da jeg kørte over målstregen i dag og havde sikret mig pole, føltes det lidt mærkeligt, og som om jeg bare havde kørt en tredjedel af et løb, siger han.

Formatet, hvor bilerne er i parc fermé efter tidtagning fredag og ikke må justeres yderligere i forbindelse med lørdagens træning, er Red Bull-stjernen heller ikke fan af.

- Vi skal se lidt på programmet, for det giver ikke nogen mening at have en anden træning, hvor man ikke må ændre på bilen. Det bliver lidt tilfældigt, hvis vi beholder det sådan til sprintløb, at vi kun har en træning til at ramme setuppet, siger han.

Carlos Sainz ville gerne have været lidt tættere på teamkammeraten hos Ferrari, Charles Leclerc, som starter firer. Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

En sidste udfordring bliver, hvad det gør for selve løbet.

For hvis sprintløbet allerede har rykket bilerne ind i den rækkefølge, som de har i løbstrim, risikerer grandprixet at blive kedeligt.

Og søndagen skal være hovedattraktionen.

Foreløbigt er der også planlagt eksperimenter med sprintkvalifikationer på Monza og en tredje gang, som formentlig bliver i Texas.

