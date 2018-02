Stjal hele showet: Dansk stortalent får F1-smagsprøve

Christian Lundgaard vandt fire priser til Dansk Motorsport Award; det danske Renault-talent sidder i F1-simulatoren for første gang næste uge

Stortalentet Christian Lundgaard gjorde rent bord med hele fire priser, da der fredag aften blev afholdt Dansk Motorsport Award i København. Trods konkurrence fra Jan Magnussen som amerikansk mester var den 16-åriges to Formel 4-mesterskaber nok til at sikre ham Dansk Automobil Sports Unions (DASU) fornemste pris: Årets bilsportskører.

Som den yngste nogensinde.

Ved sin side havde teenageren, hvad der sætter ham skridt foran jævnaldrende talenter: En international manager i form af Alessandro Alunni Bravi og støtten fra et Formel-1-team repræsenteret ved Renaults talentchef Mia Sharizman.

Allerede tirsdag 27. februar under den kommende vintertest får Christian Lundgaard chancen for at måle sig mod Nico Hülkenberg og Carlos Sainz Jr., når danskeren første gang sidder i Renaults Formel 1-simulator.

Talentprogrammet er fremrykket et år, så Renault Eurocup 2.0-kørerne tidligere bliver uddannet til simulator-arbejde, fortæller Mia Sharizman.

I selskab med Renaults talentchef (t.v.) og sin italienske manager, der også repræsenterer kørere som Robert Kubica og Stoffel Vandoorne. - Christian spurgte, om jeg ville med. Jeg sagde ja, selv om jeg ikke forventer at forstå et eneste ord, grinede Mia Sharizman. Foto: Jan Sommer

Christian Lundgaard får en enkelt sæson i Eurocup mod normalt to, fordi en række serier bliver slået sammen i 2019. Målet for danskeren er at blive rookie-mester og top-fem i selve mesterskabet.

- Men vi sætter ikke et strengt kriterium, fordi der ikke er noget andet år. Hvis han gør det hæderligt, fortsætter han i programmet, og på nuværende tidspunkt kan vi ikke se nogen grund til, hvorfor vi ikke skulle fortsætte med ham, siger Renault-talentchefen til Ekstra Bladet.

- Når en kører kommer ind i sit første år og vinder to mesterskaber; det glemmer man ikke lige med det samme. Og han er den yngste af de syv kørere i programmet, det ser vi også på, siger Sharizman.

Til denne sæson har Renault givet tredjekørerrollen til Jack Aitken, som også er en del af talentprogrammet. Det franske Formel 1-team har som mål, at en kører fra egen avl skal sidde i F1-raceren i 2020; her fylder Lundgaard 19 år. Læs mere om Renaults planer med Christian Lundgaard her.

Christian Lundgaard ankom til sin store danske hyldestaften direkte fra Renaults præsentation i Paris. Siden sejren i efteråret i spansk F4 har han fokuseret på fysisk træning og test før debuten i Eurocup. Der venter stadig seks testdage Hockenheim, Paul Ricard, Nürburgring før sæsonstart midt i april.

- Den største forskel er i dækkene, for de har kun en hurtig omgang i sig. Dem, jeg kørte med sidste år, kunne du bare blive ved og ved og ved, fortæller Lundgaard.

Christian Lundgaard i Paris sammen med de øvrige Renault-kørere. Der blev også tid til lidt småsnak med Nico Hülkenberg og Carlos Sainz backstage. - Nico er stille og nede på jorden, Carlos har lidt mere overskud, men jeg synes, det er omvendt af, hvordan det er på banen. Der viser Nico lidt mere, men det har nok også noget at gøre med, hvem der har mest erfaring, siger Christian Lundgaard. Foto: Renault Sport F1

Han tager forventningspresset ganske roligt.

- Det er også et læreår. Jeg ved, hvilke krav de stiller. Egentlig er det bare at leve op til dem, for så ved jeg, at jeg er med næste år igen. Det er målsætningen lige nu.

- Jeg vil mene, at top fem er muligt. Der er mange rookier med i år sammenlignet med sidste år og ikke så mange seniorkørere. Jeg ligger i top tre af dem under test, så det burde være muligt.

Renault Eurocup 2.0 køres på europæiske baner, som Formel 1 gæster. En enkelt gang som supportløb for den fineste klasse, hvilket er et naturligt højdepunkt i 2018.

- Selvfølgelig Monaco bliver et specielt løb. Næsten alle de baner, vi skal køre på, er Formel 1-godkendt, så jeg ser mest frem til at få lært alle banerne, siger den danske Renault-kører.

Nogle af priserne til Dansk Motorsport Award bliver uddelt efter brugerafstemning, så der var også en til Danmarks p.t. mest profilerede navn. Kevin Magnussen blev årets banekører.

Han var dog i Barcelona til test- og PR-arbejde med Haas og derfor ikke med til prisuddelingen.

Dansk Motorsport Awards - udvalgte priser Årets bilsportskører: Christian Lundgaard Colding-pokalen: Christian Lundgaard Hölzer-pokalen (ældste trofæ i dansk motorsport: Christian Lundgaard Årets profil: Christian Lundgaard Årets banekører: Kevin Magnussen Årets speedway-kører: Niels-Kristian Iversen Årets kartingkører: Alexander Müller Årets talent: Mikkel O. Pedersen Vis mere Luk

