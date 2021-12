Stjal mesterskab: - Vi kommer os aldrig

Teamchef Toto Wolff og superstjernen Lewis Hamilton udebliver fra det internationale motorsportsforbunds (FIA) store galla torsdag aften i Paris, hvor Max Verstappen officielt bliver kåret som verdensmester.

I stedet sender de den tekniske chef James Allison for at modtage Mercedes’ ottende konstruktør-VM i træk.

Lewis Hamilton risikerer en bøde, fordi top tre ifølge det sportslige reglement skal stille op.

Men FIA's tolkning af regler har Mercedes ikke meget til overs for i øjeblikket.

Både Wolff og Hamilton er desillusionerede over FIA’s ageren i de afgørende minutter af Formel 1's højdramatiske sæsonfinale.

Beslutninger, som ifølge Mercedes stjal Lewis Hamiltons ottende kørermesterskab ud af hænderne på ham.

Alligevel undlader Mercedes at forfølge sine muligheder for at omstøde dem. Men det er ikke fordi, at teamet ikke tror på sin sag.

Tværtimod følte teamchef Toto Wolff sig overbevist om, at Mercedes ville vinde, når sagen ramte en domstol uden for FIA-systemet.

Ganske enkelt, fordi det sportslige reglement ikke blev fulgt, da løbet blev genstartet, hvilket i praksis forærede Max Verstappen sejren.

Lewis Hamilton har endnu ikke udtalt sig for alvor om sit syn på sagen, men han ønskede ikke at blive mester via en retssal. Foto: Kamran Jebreili/Ritzau Scanpix

Østrigeren var meget skarp i tonen, da han torsdag gav en online pressekonference på 36 minutter, FØR der blev slået over i tysk.

- Juridisk havde vi en meget stærk sag, og i en almindelig ret er der nærmest garanti for, at vi havde vundet, siger teamchefen.

Alle beslutninger af truffet i samråd med Lewis Hamilton.

- Ingen af os og slet ikke ham ønskede at vinde et mesterskab i en retssal. På den anden side blev der gjort en stor uret søndag. Det var ikke kun en dårlig beslutning, men freestyle tolkning af reglerne, der efterlod Lewis som et let bytte, siger Toto Wolff, som gennem hele pressemødet brugte mange store og følelsesladede ord.

- Lewis og jeg er desillusionerede i øjeblikket. Ikke med sporten; den elsker vi med hver en knogle, og fordi stopuret aldrig lyver.

- Men hvis vi bryder det fundamentale princip med retfærdighed og ægthed i sport, så er stopuret ikke relevant længere, fordi vi så bliver eksponeret for tilfældige beslutninger.

- Det kommer til at lang tid for os at fordøje, hvad der skete søndag. Jeg tror aldrig, at vi kommer os. Det er ikke muligt og slet ikke som kører, siger Toto Wolff.

Som Lewis Hamilton har det lige nu, er der ingen garantier for, at han ikke træffer en chokbeslutning om at stoppe.

- Jeg håber inderligt, at Lewis fortsætter med racing, for han er den største kører nogensinde.

- Jeg tror, at han som racer i sit hjerte vil tænke, ‘jeg skal fortsætte’, fordi han er på toppen, men vi skal overkomme den smerte, som ramte søndag. Også fordi han er en mand med klare værdier, og det er svært at forstå, hvad der skete.

Red Bull fejrer kører-mesterskabet, men Mercedes mener fortsat, at det blev stjålet fra dem. Foto: Jan Sommer

Samtidig stiller Wolff store krav til det arbejde, som nu skal foregå mellem FIA og holdene for at sikre klare retningslinjer fremover.

- Jeg forventer, at kommissionen leverer handling og ikke kun ord, og vi vil holde dem til ansvar. Vi kan ikke fortsætte i en sport, som skal være sport efterfulgt af underholdning og ikke den anden vej rundt. Hvor vi bliver taget til gidsler af ad hoc-beslutninger både teknisk og sportsligt. Der skal være klare regler på plads før sæsonen, så hver kører, team og fan ved, hvad der gælder, og hvad der ikke gør.

Toto Wolff var rasende under løbet og stadig vred, selv efter Mercedes havde trukket sin anke. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Tyveriet er uacceptabelt

En kontroversiel genstart af sæsonfinalen, hvor regler blev bøjet for at sikre, at racingen kunne genoptages betød, at Max Verstappen på friske dæk på alle sidste omgang overhalede Lewis Hamilton og sikrede sig VM-titlen.

Toto Wolff har dog ingen planer om at kontakte løbschefen.

- Jeg har ingen interesse i at tale med Michael Masi.

- Beslutningerne, som blev truffet i de sidste fire minutter af løbet, frarøvede Lewis Hamilton et fortjent verdensmesterskab. Hans kørsel især i de sidste fire løb var fejlfri.

- Han tog starten i Abu Dhabi og afgav aldrig føringen. Tyveriet på sidste omgang er uacceptabelt.

Lewis Hamiltons sejr var aldrig fare ... før sidste omgang til safetycar-genstarten. Foto: Jan Sommer

- Mine værdier og integritet er uforenelige med, hvad der skete søndag. Så det er op til FIA fremover at sørge for, at sådanne situationer kan undgåes.

Vreden er kun rettet mod FIA.

- Denne situation har intet at gøre med Max. Han er en værdig mester. Hans kørsel er fænomenal, og Red Bull er hårde konkurrenter. Jeg har store respekt for alle, som arbejder der, så det har intet at gøre med dem.

Alligevel kræver han ikke Michael Masi fyret.

- Beslutningen handler ikke om at udskifte løbschefen. Hele beslutningsprocessen skal forbedres. Han er under et stort pres, og noget af det er vores egen skyld. Mere konsistente beslutninger ville have undgået mange af sæsonens kontroverser, men den sidste havde bare katastrofal betydning, for den afgjorde verdensmesterskabet.

- Jeg tror, at alle parter sammen kan gøre sporten stærkere, siger Wolff.

Michael Masi tog over som løbschef i 2019 efter Charlie Whitings pludselig død. Foto: Jan Sommer