Stjerne forlænger med Red Bull

Sergio Perez får to år mere hos Red Bull.

Det skriver teamet i en pressemeddelse.

Hans nuværende kontrakt stod til udløbe efter indeværende sæson, men nu er fremtiden på plads indtil 2024. Teamchef Christian Horner har været imponeret over hans resultater i den mørkeblå racer.

- Siden han kom til Oracle Red Bull Racing har Checo (Perez, red.) gjort det fantastisk. Flere gange har han bevist, at han ikke blot er en storslået holdspiller, men han har også udviklet sig til en seriøs spiller i den skarpe ende af feltet.

- Dette år har han taget skridtet videre, og hullet op til verdensmesteren Max (Verstappen, red.) er lukket betydeligt. Sammen med Max tror vi på, at de kan skaffe os de største priser i Formel 1, siger han i pressemeddelelsen.

Artiklen fortsætter under billedet..

Sergio Perez og Christian Horner efter sejren i Monaco. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Den 32-årige mexicaner kan da heller ikke få armene ned over nyheden - især oven på den overraskende sejr i Monaco.

- Det er har været en fantastisk uge for mig. Sejren i Monaco er en drøm for alle kørere, og at følge det op med offentliggørelsen af at jeg fortsætter hos teamet, gør mig ekstremt glad, siger Perez.

- Vi har opbygget meget momentum, og det er denne sæson et billede på. Jeg er spændt på at se, hvad det kan føre til i fremtiden.

'Checo' var næsten på vej ud af Formel 1, da han sent i 2020-sæsonen stadig stod uden et team til næste sæson, efter det blev slået fast, han ikke skulle fortsætte hos det daværende Racing Point.

Men takket været hans første grandprix-sejr i Sakhir i december 2020 blev han tilbudt sædet i Red Bull over Alex Albon, der blev degraderet til test- og reservekører.

Siden har Sergio Perez dog bevist, at han hører til i Formel 1. Han har været den perfekte andenkører for Red Bull, og han har også en stor del af æren i Max Verstappens sejr i Abu Dhabi i 2021, der sikrede hollænderen VM-titlen.

Her holdt han nemlig den lynhurtige Lewis Hamilton bag sig i flere omgange, så Verstappen kunne æde sig op til briten i løbets afsluttende fase.

Denne sæson duellerer Red Bull med Ferrari om VM, men i skrivende stund fører Red Bull både kørermesterskabet samt konstruktørmesterskabet.

12. juni skal der køres grandprix i Bakus gader, hvor Red Bull håber at kunne udbygge føringen yderligere.

