Stjerne overvejer karrierestop på grund af klimaet

Sebastian Vettel overvejer at stoppe karrieren i Formel 1, fordi det krydser klinger med hans miljøaktivisme

Du husker måske billederne af Sebastian Vettel, der går rundt og samler skrald på tribunerne på Silverstone efter grandprixet i 2021.

Der er ingen tvivl om, at den 34-årige Formel 1-kører er meget klimabevidst, og det har nu fået ham til at tvivle på, om han skal fortsætte karrieren.

Det fortæller han i BBC-programmet 'Question Time' ifølge Independent.

- Det er min passion at køre bilen, og jeg elsker det. Hver gang jeg hopper ned i bilen, elsker jeg det. Men når jeg træder ud af bilen, tænker jeg: 'Burde vi rejse rundt i verden og spilde så mange ressourcer?' siger Vettel.

For den tyske Rally-verdensmester Walter Rohrl er han ikke i tvivl om, at han skal trække sig tilbage, hvis han går med de overvejelser.

- Hvis man kommer til fornuft og tænker, at man er en klimasynder efter 15 år i motorsport, så skal man stoppe - det er nok!

- Han kan ikke klynke over, at han vil gøre noget for miljøet og samtidig flyve rundt i verden i Formel 1. Du skal dedikere dit liv til det, siger Walter Rohrl til Bild.

Artiklen fortsætter under billedet..

Sebastian Vettel fik debut i Formel 1 i 2007 for Toro Rosso. Foto: Jens Buettner/Ritzau Scanpix

Den firedobbelte F1-verdensmester erkender, at han ikke er en helgen, men at der er visse ting, han ikke kan styre.

- Der er ting, jeg gør, fordi jeg føler, jeg kan forbedre det. Behøver jeg at flyve til et løb hver gang? Nej, ikke når jeg kan tage bilen. Der er visse ting, jeg kan styre, og visse ting jeg ikke kan, siger Vettel.

Formel 1-cheferne har lovet, at sporten vil være bæredygtig fra 2026, og at den vil være CO2-neutral fra næste årti.

Sebastian Vettels kontrakt med Aston Martin udløber efter indeværende sæson, der indtil videre ikke er gået tyskerens vej. I syv løb er han kun noteret for fem point i kampen om VM.

Til gengæld har han flere end teamkammeraten, Lance Stroll, der kun er noteret for to point.

