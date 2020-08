Stjerne sælger luksus-palæ for 65 millioner

Jenson Button har sat sit Los Angeles-hjem med swimmingpool, biograf og fitnessrum til salg for 65 millioner kroner

For under et år siden flyttede han ind, men nu er det store hus fyldt med luksus allerede sat til salg.

Tidligere verdensmester Jenson Button og hans forlovede Brittny Ward gav 8,7 mio. dollars - svarende til 54 mio. kr. for palæet, der ligger i Bel-Air klods op ad Beverly Hills nordvest for Los Angeles.

Efter en større renovering er det kommet på markedet igen. Denne gang for 10,5 mio. dollars - svarende til 66 mio. kr.

Det skriver det amerikanske magasin Variety.

Det enorme palæ er 734 kvadratmeter stort og har blandt andet seks soveværelser, seks badeværelser og yderligere to toiletter.

Kommende ejere kan også hygge sig ved swimmingpoolen, i det udendørs køkken eller i deres helt egen biograf.

Se luksus-palæet her 1 af 12 Foto: realtor.com 2 af 12 Foto: realtor.com 3 af 12 Foto: realtor.com 4 af 12 Foto: realtor.com 5 af 12 Foto: realtor.com 6 af 12 Foto: realtor.com 7 af 12 Foto: realtor.com 8 af 12 Foto: realtor.com 9 af 12 Foto: realtor.com 10 af 12 Foto: realtor.com 11 af 12 Foto: realtor.com 12 af 12 Foto: realtor.com

Button, der blev verdensmester i Formel 1 i 2009 for Brawn GP, boede tidligere i området Brentwood, som også ligger nordvest for Los Angeles.

I 2019 solgte Jenson Button og Brittny Ward huset for 39 millioner kroner.

Se billeder af Buttons tidligere hus her 1 af 11 Foto: Unlimited Style Real Estate Photography 2 af 11 Foto: Unlimited Style Real Estate Photography 3 af 11 Foto: Unlimited Style Real Estate Photography 4 af 11 Foto: Unlimited Style Real Estate Photography 5 af 11 Foto: Unlimited Style Real Estate Photography 6 af 11 Foto: Unlimited Style Real Estate Photography 7 af 11 Foto: Unlimited Style Real Estate Photography 8 af 11 Foto: Unlimited Style Real Estate Photography 9 af 11 Foto: Unlimited Style Real Estate Photography 10 af 11 11 af 11 Foto: Unlimited Style Real Estate Photography

Den 40-årige brite er forlovet med tidligere Playboy-model Brittny Ward. Sammen har de sønnen Hendrix. Foto: David Fisher/Shutterstock

Ekstra Bladet besøgte Braithwaite i Spanien, inden han skiftede til FC Barcelona. Kom med hjem til den danske stjerne her (+)

Se også: Bytter luksus-lejlighed til kæmpe-villa

Utrolig liste: Ronaldos vilde bilsamling

Monsterlønninger - de er Danmarks bedst betalte