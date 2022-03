Stjerne skreg af smerte

Den sidste del af søndagens Formel 1-grandprix var en ubehagelig oplevelse for Pierre Gasly

Han bed smerten i sig og gennemførte, men rart var det på ingen måde.

Faktisk var det decideret forfærdeligt for AlphaTauri-stjernen Pierre Gasly.

Franskmanden beskriver de sidste 15 omgange af Formel 1-grandprixet i Saudi Arabien som de mest smertefulde i sin karriere.

- Jeg ved ikke, hvad der skete med min tarm, men jeg var ved at dø inde i bilen. Jeg skreg på grund af smerte og var bare glad, da løbet var slut, og det lykkedes os at sikre ottendepladsen, siger han til motorsportsmediet The Race.

Gasly havde en følelse af smerte i hvert venstresving. Efter løbet var han på besøg hos lægen og venter nu på en forklaring.

Franskmanden var presset både af konkurrenter og smerter i kroppen. Foto: Ahmed Yosri/Ritzau Scanpix

Han begyndte løbet som nier i samme startrække som Kevin Magnussen, men danskeren kom hurtigt forbi ham.

Gasly faldt efterfølgende længere tilbage, da han pittede lige inden safety car.

I sidste ende fik den 26-årige franskmand dog kørt sig frem til en ottendeplads.

Han var hårdt presset af Magnussen til sidst, men Haas-manden løb tør for asfalt, og så tog Gasly de fire point.

Her bliver Gasly overhalet af Kevin ved starten.

