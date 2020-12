Stjerne stiktosset: Haas-boss uenig

Der blev pustet kollektivt ud, da man først så Romain Grosjean kæmpe sig ud af bilen og dernæst fik at vide, at han var sluppet ualmindelig billigt fra et af de værst udseende crash i Formel 1's nyere historie.

I halvanden time var løbet stoppet af den grund.

Inden da havde kørerne dog set billederne af crashet igen og igen, og det fik virkelig Daniel Ricciardos pis til at bulderkoge. Han havde ikke et klap at sige om selve løbet, men gik kun efter F1's tv-produktion.

- Jeg vil kun sige, hvor rasende jeg er på F1. Den måde, de valgte at vise Romains ulykke igen og igen - det eneste, vi behøver at se, er, at han er okay. Vi skal ikke se en ildkugle på alle skærme. Hans familie skal stå og se på det. Vores familier så også på det og vidste, at vi skulle i bilen en time senere, siger australieren ifølge Racer.

Foto: Hamad I. Mohammed/Ritzau Scanpix

- Jeg vil gerne bruge hårdere ord, men det var bare så hensynsløst, og jeg væmmedes ved den måde, de viste det på. Det føltes som et spil, som underholdning, og det blev vist af alle de forkerte grunde. De kunne rende mig, for nu at være ærlig.

Han sagde, at billederne havde påvirket ham, da de skulle genstarte løbet.

- Vis det i morgen, vis det om en uge. Jeg ved ikke hvornår, men ikke nu. Vis noget andet. Vi har familier, alle de mennesker, der elsker os, omkring os, og det var voldsomt, meget åbenlyst og koldblodigt at vise det på den måde.

Steiner uenig

Det er dog ikke alle, der går så kritisk til værks. Eksempelvis mener Haas' teamchef, Günther Steiner, at billederne gav klarhed tidligt - og det var trods alt gode nyheder, de kunne vise.

- Min holdning er, at det endte godt, og intet forfærdeligt skete, så hvorfor ikke vise det for at sikre, at folk forstår, at det var en slem ulykke, men alle var okay, siger han til Ekstra Bladet og andre medier.

- Og vi ønskede at få nyheden ud så hurtigt som muligt. Romain er okay! Det er svært at nå al familie og venner, men hvis vi sender en besked via tv, er den meget stærkere. Ja, det er dramatisk at se, hvordan han hopper ud, men det endte godt, og så længe det er tilfældet, er det fint med mig. Hvis der skete noget forfærdeligt, skulle det ikke vises.

Han har overnattet på hospitalet og ventes udskrevet tirsdag.

Foto: Hamad I. Mohammed/Ritzau Scanpix

En F1-talsmand gik også til forsvar. Han fortæller, at det ikke handlede om underholdning, og at der er retningslinjer inden for det område, såsom at race control-centeret har direkte kontakt med dem, der producerer tv-udsendelsen. Det første, tv gør, er, at undgå alle on board- og helikopter-vinkler, lyder det ifølge Autosport.

- Intet bliver vist, før det er bekræftet, at køreren er okay. Ved denne hændelse viste F1 Romain ved ambulancen med hjelmen taget af, og da han blev hjulpet derhen.

Der blev altså ikke vist nogen langsom gengivelse, før den bekræftelse var i hus, forsikrer talsmanden.

