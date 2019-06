Stjernen målløs: - Han stjal et point

SPIELBERG (Ekstra Bladet): Tre timer efter ternet flag på Paul Ricard blev Daniel Ricciardo degraderet fra syvende til 11. pladsen på grund af en dobbeltstraf for hans kørsel på sidste omgang.

Hvilket Renaults australske stjerne IKKE var tilfreds med. Han lagde heller ikke skjul på det i en række tweets lige efter afgørelsen.

- Vi kørte tilbage til Monaco, jeg sad på bagsædet og havde omkring to og en halv time til at tænke over det. Jeg kedede mig også lidt, jokede Ricciardo efter ankomsten til Østrig.

Selv om det er bag ham nu, synes han alligevel, at dommerne gik for vidt. De havde helt sikkert noget at se på med den tætte kamp mellem Ricciardo, Lando Norris og Kimi Räikkönen.

Men hvordan Red Bulls Pierre Gasly kunne lukrere på situationen og ud af det blå score point, fatter Renault-køreren ikke.

- Jeg synes den anden straf var hård. Jeg forstår den første, for jeg var ude for banen, og alle ville klage over, hvad reglerne så er til for. Hvis jeg skal være helt ærlig var én straf nok uundgåelig, men at give mig to og sende mig ud af pointene var for hårdt.

Daniel Ricciardo er ikke typen, som bærer nag, men han fatter ikke, hvorfor dommerne uddelte to straffe for hans friske kørsel på sidste omgang af Frankrigs Grand Prix. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

- En straf vil have degraderet mig til tier og et point. Giv mig et enkelt point for at forsøge, griner australieren.

- Intet ondt om Gasly, men han var overhovedet ikke i vores kamp. Han stjæler et point. Jeg synes ikke, mine handlinger retfærdiggør det.

- Jeg ved, at jeg var ude for banen, men jeg ville behandle det som en episode og ikke to separate. Den med Lando er jeg ikke helt enig i, for jeg synes ikke, at jeg fik en fordel, siger Ricciardo.

Duellerne på sidste omgang var stort set det eneste interessante øjeblik i hele Frankrigs Grand Prix.

Straffe stemmer imidlertid overens med tidligere praksis, hvilket kørerne har skreget efter i årevis; ensartethed.

Pierre Gasly havde ikke nogen stor weekend i Frankrig, men endte med at score et enkelt point på grund af de to straffe til Ricciardo. Foto: GERARD JULIEN/Ritzau Scanpix

Se også: Tommel op fra Romain: Imponeret over danskere

Se også: Fyringstruet F1-stjerne: - Ingen er glade

Krisemøde fredag: Forsøger revolution

Som Daniel Ricciardo anerkender, men nævner samtidigt et andet stort problem med Paul Ricard, der med mine sine enorme afkørselsarealer er racerløb på en parkeringsplads.

- Problemet er lidt … og de vil hade mig for at sige det: Banen hjælper ikke, siger han om sin arbejdsgivers hjemmebanegrandprix.

- Hvis der var grus der, ville det automatisk stoppe os. Måske ville jeg stadig prøve, men det giver så straffen der i stedet for efter løbet. Derfor er jeg ikke fan af store åbne baner.

Løbsingeniør: Måtte knække koden til Kevin

Debriefing fra Frankrig: Ét sæde åbent hos Haas

Det ulmer på F1-kørermarkedet: To jokere lurer