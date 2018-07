Stjernen undslap hård straf: - Kevin havde ikke fået samme snor

Lewis Hamilton kunne være blevet hevet ned fra øverste skammel på podiet, men den regerende verdensmester slap med en reprimande efter sin alternative kørsel.

Mercedes-stjernen, som netop har skrevet under på en fed forlængelse, fik divergerende meldinger fra teamet, og det stod længe uklart om han skulle pitte under safety car-perioden.

Det betød, at han var på vej i pitlane, men derefter ombestemte sig. Med en tur over græsset til følge.

Hamiltons vindermargin var på 4,5 sekunder ned til holdkammeraten Valtteri Bottas, så fem sekunders straf havde rykket ham nedad. Det blev dog ikke aktuelt, og Ekstra Bladets Formel 1-ekspert forstår hvorfor.

- Hamilton slap for straf, fordi det var under safetycar, og fordi pitten gav forvirrende ordrer. Tror nu ikke Magnussen havde fået samme snor hos FIA, skriver Jason Watt i sin chat med Ekstra Bladets brugere.

- Hvis FIA skulle have gjort det korrekt, så skulle de have givet Hamilton 5 sekunders straf under løbet. Så kunne Mercedes have beordret Bottas til at sænke tempoet lidt yderligere.

- Det er måske ikke fair (og slet ikke populært) at strippe ham for sejren, når han har været på podiet. FIA havde masser af tid til at udstede straffen inden det ternede flag, skriver Watt om Hamilton, der startede som nummer 14 i Tysklands Grand Prix.

Med sejren på Hockenheim overtog førstepladsen i kampen om verdensmesterskabet fra Sebastian Vettel.

- Jeg tror altså, at Hamilton vinder VM, men det er jo pokkers spændende i år, det skal vi nyde. Ferrari har fundet noget power i måden, de henter energi til hybridsystemet, og de kører jo hurtigere end Mercedes på langsiden nu. Det kan gå begge veje det VM, lyder det fra Watt.

