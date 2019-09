Stjernens hjerneblødning: Idiot!

Der er ingen tvivl om, at der er et vist hierarki i Formel 1, men laver noget, der er så hovedløst som Vettels manøvre søndag eftermiddag, så kan selv en af de små fisk få plads til at sende ham en sviner.

Vettel mistede efter blot syv omgange kontrollen i Ascari-chikanen (Sving 8, 9 og 10), hvor hans Ferrari-racer tog et spin. Det kan ske, men når man så skal tilbage på banen, så kan man jo ulejlige sig ved ikke at ødelægge løbet for andre.

Det lykkedes ikke for den fire-dobbelte verdensmester, der satte Lance Stroll i en møgsituation, hvor han ikke kunne undgå at ramme den røde bil.

- Han kom bare tilbage på banen som en idiot, sagde Stroll på radioen.

Vettel fik en 10 sekunders stop and go-straf, men da hans løb reelt var ødelagt, så kostede den egentlig ikke så meget for tyskeren.

- Jeg gjorde alt for at undgå at ramme ham. Jeg var forsigtig, så det gule flag, tog foden fra speederen og alt det der.

- Han blokerede hele banen på det tidspunkt, og så ramte han mig, så jeg tog et spin og holdt den forkerte vej.

Vettel vinker til de italienske tifosis, men det er holdkammeraten, der stjæler fokus for tiden. Foto: Jan Sommer

I den officielle rapport beskrives Vettels manøvre som 'farlig', og han fik også tre strafpoint på licensen - altså et slags klip i kørekortet.

Får man 12 strafpoint på 12 måneder, så får man karantæne fra et løb. Her mangler Ferrari-stjernen kun tre point for at nå den kedelige milepæl, og han skal faktisk holde sig i skindet i hele tre løb, før nogen af de ældre strafpoint falder fra.

Vettel prøvede at få dommerne til at se på hændelsen med mildere øjne ved at forklare, at han ikke kunne se Stroll komme.

Ferrari har heldigvis kunnet rette deres fokus mod noget mere positivt, for stortalentet Charles Leclerc scorede førstepladsen på holdets hjemmebane i Italien.

Monegaskeren er nu 13 point foran sin tyske læremester, der skuffende indtager en femtepladds i VM-stillingen. Det lugter af problemer for Vettel, hvis seneste VM-titel ligger tilbage i 2013.

