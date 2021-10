Stjernens nødråb: Over grænsen

I begyndelsen af årtusindet var 17 grandprixer på en Formel 1-sæson normen. Mens Kevin Magnussen kørte, lå antallet mellem 19 og 21.

Som corona-restriktioner udfases over hele verden, og sportens amerikanske ejere, Liberty Media, forsøger at maksimere sin indtjening forsøger man i 2022 at afvikle hele 23, hvilket også var planen for indeværende sæson. Grundet pandemien blev det 'kun' til 22.

På kalenderen er Miami som nyt grandprix, der er tale om et løb på sigt i Las Vegas, ligesom Qatar har underskrevet en kontrakt på ti løb fra 2023. Så Liberty Media er godt på vej mod de 24-25 årlige løb, som de har varslet.

Men grænsen er ikke bare nået ved 23, den er også overskredet, men den firedobbelte verdensmester Sebastian Vettel.

'Less is more' hedder et princip i mange fag, men det lyder ikke til, at topfolk i sportens verden tror på det. Sebastian Vettel frygter ikke kun for, at teammedlemmer bliver overbelastede, men også at for mange løb udvander det særlige i et Formel 1-grandprix, når der køres hele tiden.

- Det er kun min holdning, og den er ikke det store værd, men jeg synes ikke, at vi skal køre så mange løb, siger Sebastian Vettel til blandt andre motorsport.com.

- Det er af flere årsager. For det første er det måske for mange løb for folk at se. Det er ikke noget særligt længere, hvis der er så mange.

- Dernæst føler jeg med teammedlemmerne. Vi kørere har det nemt. Vi kan ankomme onsdag aften, og kan vi finde et fly smutte igen søndag aften. Teamet har mere stress. De er ankommet mandag eller lørdagen før, bygger garagen og forbereder bilerne, før de arbejder hele ugen, pakker ned, sender det hele tilbage, og derhjemme på fabrikken skal de så forberede næste løb, siger den tyske Aston Martin-kører.

Mercedes-teamchef Toto Wolff siger, at man på det tyske team er nødt til at finde andre løsninger.

- Belastningen på alle mennesker, som er en del af det rejsende cirkus, bliver hårdere og hårdere hvert eneste år med det antal løb, som lægges oveni, siger han.

- Vi startede med to løbsweekender i træk, og det var ikke sjovt at have folk væk fra deres familier, og nu har vi nået til tre i træk. Næste år har vi to 'triple headers' og bunke dobbelte. Der findes ingen nem løsning, siger Wolff.

- Jeg mener, at vi som hold er nødt til at tilvænne os situationen, fordi vi kan umuligt have alle de samme folk til 23 grandprixer.

Udfordringen for holdene er, at de nu opererer under et budgetloft, så rotering mellem personale er ikke så nemt, som det lyder, ligesom mange opgaver for både ingeniører og mekanikere er meget specialiserede, så man ikke bare lige skifter rundt mellem dem.

Kalenderen er lavet af folk, der flyver businessclass eller i private fly rundt til løb. Virkeligheden for mekanikere med arbejdsuger på nogle gange 100 timer er en anden. Især når mange teams stadig kræver tilstedeværelse på hovedkvarteret mellem løb.

- Du kan tage den gamle mentalitet og sige, at dine ansatte skal være glad for at være i Formel 1. Kan du ikke klare det, så find noget andet at lave. Men det er modsat af, hvordan jeg arbejder, siger Wolff.

Men udover de vanlige tastatur-krigere på sociale medier, som mener, at F1-folk er forkælede, findes holdningen også i paddocken.

Alpha Tauri-teamchef Franz Tost understregede i Tyrkiet, at man næsten ikke kan få løb nok, og at hans ansatte får fridage efter hver tur.

- Vi bør alle være glade for, at vi er i en position, hvor vi arbejder i Formel 1 og kan tage til 23 løb. Hvis nogen ikke kan lide det, bør de smutte, lød det fra den kontante østriger.

Generelt er holdningen dog fra teamsene, at grænsen er ved at være nået. Hvis ikke for interessen, så for de ansattes ve og vel.

