Støtter rival: - Jeg væmmes

Kloakdækslet for de værst tænkelige ytringer sprang for anden gang på en uge i Storbritannien. Først var den rettet mod de tre mørke spillere, som brændte straffespark for England i EM-finalen.

Senest gik det ud over Sir Lewis Hamilton efter Mercedes-stjernens ottende sejr i karrieren på Silverstone.

Sammenstødet med Max Verstappen på første omgang var anledningen.

Om end Red Bull var kritiske over for Hamiltons kørsel, og teamchef Christian Horner allerede søndag var i verbal infight med Mercedes-bossen Toto Wolff, tog teamet hurtigt afstand mod de svinske kommentarer på sociale medier.

- Selv om vi er barske konkurrenter på banen, er vi alle forenet mod racisme, skriver teamet.

- Som team frastødes vi af og er triste over at være vidner til de grovheder, som Lewis blev udsat for på sociale medier efter sin kollision med Max. Der findes aldrig en undskyldning for det, skriver Red Bull.

Flere rivaler er siden stemt i samme kor.

Tirsdag skrev McLarens Lando Norris på sine kanaler:

- Jeg har lige set nogle af racistiske kommentarer mod Lewis efter løbet, og jeg væmmes.

- Vi kan ikke lade racisme eksistere i vores sport. Vi kan ikke lade racisme eksistere nogen steder. Vi skal alle gøre det bedre. Det skal stoppe. Lad os gøre det samme.

Mick Schumacher hæver sjældent stemmen om noget, der ikke vedrører sport. Tyskeren markerede sin støtte ved at billede på Instagram Stories, hvor han knæler før et løb sammen med Lewis Hamilton tilføjet ordet ‘vi er alle sammen i det her’.

Kørernes forening, GPDA, hvor George Russell har afløst Romain Grosjean som formand, udtaler:

- Alle F1-kørere står sammen for at fordømme den racisme, som Lewis Hamilton blev udsat for under og efter det britiske grandprix. GPDA fordømmer alle former for diskrimination og racisme. Der er ingen plads til mishandling i nogen form hverken i vores sport eller samfund.

Debatten om selve sammenstødet fortsætter.

Ekstra Bladets Formel 1-ekspert Jason Watt vurderer situationen således:

- Jeg synes, at straffen til Hamilton er o.k. Han er den, som ryger for langt væk fra indersiden af svinget, men Verstappen efterlader ikke super meget plads. Er man på ydersiden, er man den, som tager den store chance ved at holde på. Den slags chancer har hollænderen aldrig været bleg for at tage.

- Verstappen kører mega-aggressivt, og i de seneste par episoder mellem de to har Hamilton trukket sig. Det tror jeg lå i baghovedet på Verstappen. Men på hjemmebane ville Hamilton ikke trække sig denne gang også det i lyset af, hvor svært det er at overhale på netop Silverstone.

21.500 læsere gav deres holdning til kende i Ekstra Bladets afstemning.

56 procent mente ligesom stewards, at skylden hovedsageligt var Lewis Hamiltons.

33 procent kaldte det en racing-hændelse, hvilket var, som Ferrari-stjernen Charles Leclerc så situationen.

Samme holdning har den dobbelte verdensmester Mika Häkkinen.

- Søndagens kollision mellem Max Verstappen og Lewis Hamilton var en ren racing incident. Når du racer ved de hastigheder og går efter sejren, kan sådanne ting ske. Som en topkører, der går efter verdensmesterskabet, er du der ikke for at bakke af, skriver finnen på sin blog.

- Det er vores job at race, og jeg kender fra mine egne erfaringer, at når du kører hjul til hjul, er der altid en risiko for, at bilerne rører hinanden.

- Ulykken vil tænde en ild mellem de to og deres kamp om VM. Ingen af dem vil ønske at gentage ulykken, men de bliver endnu mere besluttede på IKKE at slippe gassen næste gang, når de er i så tæt en kamp. Vi kommer til at se dem kæmpe hårdt resten af sæsonen. Det bliver virkelig fascinerende, mener Häikkinen.

