Stolt over comeback i duellen med Kevin: - Jeg har overhånden

- Ja, det er et stort gab, men det var større på et tidspunkt, og jeg føler virkelig, at jeg kom godt tilbage, siger Romain Grosjean om pointforskellen til Kevin Magnusson

Romain Grosjean er stolt af sit comeback i Formel 1-sæsonens seneste del og ikke mindst over, at han i samme sving halede godt ind på sin Haas-kollega – og konkurrent – Kevin Magnussen.

Det siger han i et interview med Autosport.

Franskmanden fik ikke kørt sig til point i de første otte løb, mens danskeren scorede hele 27 af slagsen. Men så kom Grosjean tilbage med en fjerdeplads i Østrig og placeringer blandt de ti forreste i syv af sæsonens sidste 12 løb.

Han sluttede dog stadig 19 point efter danskerens 56. En diskvalifikation i det italienske grandprix kostede dyrt.

- Han scorede en masse i starten af sæsonen, hvor jeg ikke scorede noget. Så mistede jeg otte point på Monza. De var ikke bare et eller to point men en ordentlig klump og det halve af den endelige forskel på os, siger Grosjean til Autosport.

- Så hvis man kigger på tiden fra det tyske grandprix til slutningen, har jeg haft overhånden.

Kevin Magnussen foran Romain Grosjean i Monaco. Det billede er symbolsk for de to Haas-rivalers indbyrdes sæsonpræstation. Foto: AP

Der falder dog også en lille buket roser af til den danske kollega.

- Han gjorde det virkelig godt i starten af året. Han blev nummer fem i Bahrain og lavede ti point, og så holdt han den godt kørende, mens jeg havde problemer eller lavede fejl.

- Ja, det er et stort gab, men det var større på et tidspunkt, og jeg føler virkelig, at jeg kom godt tilbage. Selv i kvalifikationerne, hvor jeg nogle gange var langt bagud.

I netop tidtagningen sluttede Grosjean foran Magnussen med 10-9 for året, når det handlede om at starte selve løbet forrest, og han fortæller, at han til sidst fik bragt tingene i orden inde i sit eget hoved.

- Selvfølgelig var det frustrerende og hårdt. Jeg fik en masse kritik. Men jeg vidste, at når tingene ville vende på et tidspunkt. Der var nogle fejl og lidt uheld. Også fejl, som jeg med min rutine ikke burde lave.

- Men det vigtigste er trods alt, hvordan du reagerer på dem, og at du evner at komme tilbage. I sport er der ikke nogen mellemting. Det er godt eller skidt, siger Romain Grosjean.

