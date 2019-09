Stopper i Formel 1

Robert Kubica er efter denne sæson fortid hos Formel 1-teamet ROKiT Williams Racing. Det bekræfter holdet i en pressemeddelelse.

Den polske racerkører gjorde i denne sæson comeback i Formel 1 efter en periode på ni år uden at have deltaget i et Formel 1-grandprix. Han er derfor glad for, at holdet gav ham en chance til.

- Jeg vil gerne takke holdet for de sidste to år og for at hjælpe mig med mit comeback til Formel 1 muligt. Jeg har nydt min tid hos holdet, både som reserve og som kører i år, men jeg føler, at tiden er inde til at tage det næste skridt i karrieren, siger Kubica

Foto: Jan Sommer

Den 34-årige polske racerkører debuterede i Formel 1 i 2006, da han fik et sæde hos BMW Sauber. Senere skiftede han til Renault i 2010, hvor det kun blev til en enkelt sæson for polakken.

Karrieren led dog et stort knæk for Kubica, da han i begyndelsen af 2011 kørte galt i et rallyløbet Ralli Andorra. Efterfølgende blev han indlagt på et hospital med flere brud og måtte derefter holde en længere pause fra at køre racerløb.

Han står i alt noteret for at have kørt 90 Formel 1-grand prix'er i karrieren.