Stopper rygterne: Lander kæmpe aftale

Han er kun 22 år, men har allerede vundet otte Formel 1-gradprixer i sine fem første sæsoner i sporten.

Nu har hollandske Max Verstappen forlænget kontrakten med Aston Martin Red Bull Racing frem til udgangen af 2023. Det melder teamet i en pressemeddelelse tirsdag.

- Jeg er virkelig glad for at have forlænget mit partnerskab med teamet. Red Bull troede på mig og gav mig chancen for at starte i Formel 1, og det har jeg altid været meget taknemmelig for, siger Verstappen.

- Gennem årene er jeg vokset tættere og tættere sammen med holdet, og jeg nyder at arbejde sammen med en så god gruppe af folk.

- Honda kommer ombornd, og de fremskridt vi har lavet over de seneste 12 måneder, giver mig kun mere motivation og troen på, at vi kan vinde sammen, siger Verstappen.

YESSS BOYS! We'll have plenty more of that please @Max33Verstappen #YesBoys pic.twitter.com/wj4oS8qD04 — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) January 7, 2020

Verstappen fortsætter i Red Bull. Foto: Jan Sommer

Max Verstappen har tilsyneladende opgivet Mercedes-sædet, som Hamilton sidder i, i denne omgang, og han har i stedet forlænget med Red Bull. Foto: Edgar Su/Ritzau Scanpix

Der har tidligere været rygter omkring et muligt skifte til Mercedes, hvor han kunne afløse Lewis Hamilton, men alt tyder på, at englænderen fortsætter i sit sæde nogle år endnu, og derfor giver Verstappens nye kontrakt med Red Bull mening.

Forlængelsen er dog på plads i god tid og langt tidligere end ventet. Og meldingen kommer kuriøst nok på Lewis Hamiltons 35-års-fødselsdag.

Daily Mirror har tidligere på året fortalt, at Verstappen hos Red Bull tjener omkring 88 millioner kroner om året, og dermed er den fjerdebedst betalte kører i Formel 1-feltet.

Med den nye kontrakt kommer Verstappen nok op i lavet, hvor Hamilton, Sebastian Vettel og Daniel Ricciardo befinder sig med lønninger mellem 200 og 300 millioner kroner om årligt.

Se også: Smadrede Sennas rekord: Magnussens ikoniske sæson

Spændende nyt på vej: Riis indkalder til pressemøde

Kamikaze-tips før F1-start: Sådan er holdenes 2020-form