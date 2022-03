Stor bekymring

Formel 1 er overbevist om, at oprørere fra Yemen ikke målretter angreb mod weekendens grandprix. Hos kørerne er der dog bekymring at spore over situationen

JEDDAH (Ekstra Bladet): Missilforsvar samt nok forsikring om, at oprørgruppen houthierne fra Yemen kun angriber infrastruktur og hverken civile mål eller events som et Formel 1-grandprix, er hovedårsagen til, at cirkusset fortsætter i Jeddah efter fredagens missilnedslag.

En af sportens mest indbringende løbskontrakter og det statslige olieselskab Aramcos hovedsponsorat af Formel 1 er derimod grundet til, at konflikt-zonen overhovedet er indlemmet i kalenderen.

Kørerbriefingen fredag varede fire historiske fire timer med teamchefer og sportens bosser gående ud af ind.

- Kørerne mødtes, og der var bekymring. Alle var bekymret, for sådan noget sker ikke normalt tæt på racerbanen, siger Ferrari-teamchef Mattia Binotto.

Lewis Hamilton strækker benene under det langstrakte møde. Foto: Tariq Mikkel Khan

Kevin Magnussen lytter under kørermødet. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Efter en lang debat, som vigtig at have i en gennemskuelig proces, forstod kørerne og støttede, at det var vigtigt at blive og køre i Saudi. Jeg synes, at det ville være den forkerte beslutning bare at forlade landet.

Sideløbende med kørermødet blev teamchefer orienteret af sauderne samt en forsvarsperson ‘fra et andet land’ og blev garanteret om sikkerheden.

Over tid vil flere kørere give deres besyv med, for en række af dem ønskede inderligt at afblæse løbet.

- Vi har aldrig sagt, at de er 100 procent glade og afslappede, men de lyttede til de forsikringer, vi har fået. De forstår vigtigheden at blive, fordi det er vores bedste valg. Men det var vigtigt for dem at mødes og debattere. De er sportens stjerner og ønsker at blive hørt, siger Binotto.

Ferrari-teamchef Mattia Binotto. Foto: Tariq Mikkel Khan

Haas-teamchef Günther Steiner tilføjer:

- Hvis der sker mere, tager vi den derfra, men jeg føler mig sikker på, at der ikke sker noget med os. Ellers ville jeg ikke være her eller have fortalt mit team, at det var sikkert at være her.

Udover den økonomiske betydning risikerede holdene at få problemer med at få både fragt og personel hurtigt ud af landet, hvis de aflyste. Rygter om trusler fra arrangørerne blev afvist.

Det langstrakte møde skyldtes ifølge Aston Martin-teamchef Mike Krack, at der var over 30 personer til stede, som alle havde noget på hjertet.

- Men det var meget vigtigt, at man lytter til bekymringer, for der er også familier involveret, og børn, der stiller spørgsmål. Derfor skal vi respektere, at kørerne har forskellige holdninger. Det ville være forkert ikke at lytte, og derfor tog det lidt længere tid. Men jeg synes, at vi fandt et godt konsensus.

De lokale tager situationen mere roligt, for shia-sunni-borgerkrigen i Yemen har varet i over syv år, og man er vant til, at oprørerne slår igen mod sauderne, som er en aktiv partner i krigen.

Williams-teamchef Jost Capito. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Holdene styrer ikke kalenderen, men situationen her har været sådan i mange år. Der var også et missilangreb under Formel E-løbet i begyndelsen af sidste år, men der var ingen bekymringer over at være her med Formel 1 i slutningen af sidste år, siger Williams-teamchef Jost Capito.

- Situationen i denne weekend har ikke ændret sig. Debatten skulle foregå før og vil nu også blive bagefter, men ikke undervejs, så længe at sikkerheden er på plads, mener han.

