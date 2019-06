Stor frustration efter Kevin-show: - Det er smertefuldt

Resultaterne i Østrig understreger blot, hvor stor forskel der på, hvorvidt dækkene fungerer eller ej - for alle teams: - Når det lykkes, kan du gøre det godt. Får vi det ikke til at virke, kan vi være sidst, siger Haas-teamchef Günther Steiner

SPIELBERG (Ekstra Bladet): - Tager du pis på mig?

Teamchef Günther Steiner smiler, men var naturligvis temmelig irriteret over, at en olielæk og skiftet gearkasse degraderer Kevin Magnussens fænomenale sidste omgang til tiendepladsen.

- Det er smertefuldt og på det forkerte tidspunkt. Vi er ikke glade for det. Det ville have været fantastisk at starte femmer her. For hele sporten. Med Vettel og Gasly bagved. Det ville være cool, siger Steiner til Ekstra Bladet.

Uden gearkasse-straffen ville Haas’ dansker rent faktisk have startet firer, da Lewis Hamilton efterfølgende blev rykket bagud efter at have blokeret Kimi Räikkönen.

Tidtagningen i Østrig understreger ifølge Haas-bossen, at hovedparten af holdene lever på de drilske Pirelli-dæks nåde. Denne lørdag virkede de for Haas, men eksempelvis ikke for Renault.

- Vi har haft et par løb, som var elendige for at sige det ligeud. Vi er ikke så svage. Se på andre folk i dag. De var fantastiske på Paul Ricard, og i dag var de kun okay. Sådan vil det være resten af året. Enten rammer du dækvinduet, eller også gør du ikke. Når det lykkes, kan du gøre det godt. Får vi det ikke til at virke, kan vi være sidst.

- Og jeg ved IKKE, hvad der sker i løbet!

Ingen garantier for, at Haas-raceren fungerer under løbet, men traditionelt har teamet været hurtige på Red Bull Ring. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Surt show: Kostbar straf til Kevin

Se også: F1-stjerner har fået nok: Reagerer i 11. time

Lørdag aften nød han bare, hvad hans kører og VF19’eren leverede.

- Kevin fik selvtilliden, efter han i et sving følte grebet var der og går efter den. Det er troen på, at dækket har greb. Så kører både han og bilen hurtigere. Men du når, du har en bil, hvor du ikke ved, om den bliver hængende på banen, mister du selvtilliden. Og du tør ikke tage for store risici for, det betyder en smadret bil. Når det virker, er det simpelt. Han fik selvtilliden og kørte en fantastisk omgang.

- Romain lader til at have fordel af sit frie dækvalg fra 11. pladsen. Hvem vil du sætte penge på til at score point?

- Begge. Det prøver vi på. Det kommer an på vores race pace. Fredag var det ikke fantastisk. Det er end ikke givet, at vi ender med point. Men alt kan ske. Virker dækkene, skal det nok lykkes, men er det som Paul Ricard, hvor vi bare glider rundt, er vi ingen steder, siger han.

Mød Haas-mekanikerne: 'Kevin er en af drengene'

Løbsingeniør: Måtte knække koden til Kevin