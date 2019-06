Store skader: Kevin tvunget til pitstart

MONTREAL (Ekstra Bladet): Den gode nyhed efter Kevin Magnussens voldsomme crash under kvalifikationen i Canada var, at motoren tilsyneladende ikke havde taget skade.

Til gengæld var resten af skaderne ret omfattende, og det stod hurtigt klart, at gearkassen var røget. Derfor var beslutningen lige så hurtig med også at skifte chassiset, hvilket betyder, at man skal starte i pitlane.

Hvilket samtidigt giver frit dækvalg, selv om han havde kvalificeret til Q3.

- Det er bedst, sikrest og hurtigst at skifte chassiset og så gå tilbage og starte fra pitlane for en gangs skyld, fastslår Günther Steiner til Ekstra Bladet.

Foto: Dan Mullan/Ritzau Scanpix

Teamchefen tog uheldet med ro.

- Du siger kun noget, hvis det sker hvert eller hvert andet løb. De prøver deres bedste, og den slags sker, konstaterer bossen.

Faktisk er det første gang, at Kevin Magnussen smadrer en Haas-racer. Den slags uheld sker oftere i den franske side af garagen.

- Det er ikke sådan, at Kevin kører meget af eller pådrager sig mange skader. Han prøvede hårdt, var på en rigtig god omgang og blev fanget. I Canada ved vi, at nogen på en eller anden facon bliver fanget. Det skete også for Bottas; han var bare lidt heldigere ikke at ramme noget.

- Nogle gange fejler vi. Andre gange er det køreren. Det er en teamsport. Vi prøver at fikse det og få det bedste ud af situationen.

Selv om det kan ligne en umulig mission opgiver hverken Steiner eller Kevin Magnussen selv at køre fra pitlane til pointene.

Mercedes og Ferrari formåede at gå videre til Q3 på medium-dæk, men de øvrige i toppen skal starte på den blødeste dæktype, som MEGET hurtigt falder fra hinanden her.

Dem med fritvalg dækvalg kan lukrere på det.

Foto: Dan Mullan/Ritzau Scanpix

Under træning var Haas’ fart i løbstrim net uden at være prangende. Hverken hurtigst eller mest langsom, som Steiner udtrykte det.

Kevin Magnussen krydser fingre og håber på det bedste. Ikke mindst fordi der kan overhales på Circuit Gilles Villeneuve, og strategier med både et og to pitstop er i spil

- Der er masser af chancer. Nogle gange har man et vildt løb, og man kan nå i toppen. Men det kan også være, at jeg starter fra pitlane og kun kommer forbi de to Williams. Alt kan ske, siger han.

Canadas Grand Prix begynder klokken 20.10 dansk tid.

