Storhold ansætter ny F1-kører: - Det er en drøm!

Red Bull er et hold med en lys fremtid. I hvert fald hvis man ser på kører-sammensætningen næste år.

Her får blot 20-årige Max Verstappen nemlig følgeskab af den 22-årige franskmand Pierre Gasly, der efter at have været holdets reserve gennem tre sæsoner sidste år fik chancen på udviklingsholdet Toro Rosso.

Her har han altså gjort det så overbevisende, at moderholdet nu - muligvis presset af omstændighederne - giver ham en kontrakt for den kommende sæson, hvor han skal erstatte Daniel Ricciardo, der noget overraskende skifter til Renault.

- At få en plads hos Red Bull fra 2019 er en drøm, der er gået i opfyldelse.

- Det har været mit mål, siden jeg kom ind i Red Bulls junior-program i 2013, og denne enestående mulighed er endnu et skridt frem i forhold til at vinde grandprixer og kæmpe med om VM-titlen, siger Pierre Gasly i en pressemeddelelse.

Red Bull forfremmer Pierry Gasly fra næste sæson. Foto: Zsolt Czegledi/AP/Ritzau Scanpix

Gasly skal fremover køre for Red Bull og ikke Toro Rosso. Foto: Ritzau/ Scanpix/ DAVID MDZINARISHVILI

I denne sæson har Gasly kørt en fjerdeplads ind til holdet og dermed leveret det bedste resultat med en Honda-motor siden comebacket i 2015.

Dermed beviste han, at talentet er der, og det var da heller ikke helt uventet, at han fik den ledige plads. Specielt ikke fordi, der ikke er de store alternativer til den kommende sæson, der formentlig bliver en lang eksamen for den unge franskmand.

