Strålende Haas-dag: Den klikker

BARCELONA (Ekstra Bladet): For en stund glemmer vi alt om dækbrok hos Haas. Kevin Magnussen og Romain Grosjean havde før Spaniens Grand Prix den bedste fredag siden sæsonpremieren i Melbourne.

På en enkelt omgang var de markant hurtigere end resten af midterfeltet. Nok så vigtigt så farten i løbstrim hæderlig ud; i hvert fald sammenlignet med de seneste løb.

- Den klikkede bare ind fra starten tilbage i det vindue, vi fandt i vintertesten. Vi ved, hvor det er. Det er smalt, det er lille og svært at opnå, og det er lidt trist, at det eneste, vi taler om hver mandag, er, om hvem der har fået dækkene til at fungere, siger Romain Grosjean.

- Men vi er glade for, at vi er mellem Red Bull med et pænt spring ned til midterfeltet. Det er, hvad der betyder noget.

Kigger man sektortiderne igennem, adskilte kun marginaler Haas-duoen under kval-simulationen. Ikke mindst fordi Charles Leclerc spolerede Magnussens første forsøg.

Haas var klart hurtigste midterhold i Barcelona. Med fuld tank så flere hold gode ud - især McLaren. Foto: Jan Sommer

De mange nye dele på bilen gav mere downforce, men kørerne og deres ingeniører skal lige lære den at kende.

- For at være helt ærlig ville der aldrig være stor forskel. Opgraderingen kræver stadig lidt fintuning. Den er ret anderledes fra den tidligere pakke, siger Grosjean til Ekstra Bladet.

Grundlæggende var Kevin Magnussen glad. Ikke mindst med udsigt til point.

- Red Bull så ud til at være inden for rækkevidde, men de er nok hurtigere i morgen, så vores mål er at blive fjerdehurtigste team. McLaren så også hurtige ud, konstaterer han.

Og så kommer der et men. Selv om banens layout passer VF19’eren, var farten i løbstrim ikke perfekt.

- Det er en bane, som er svær at overhale på. Vores racepace ser bedre ud og farten til kvalifikation fantastisk. Men jeg vil elske at finde svar og forstå vores grundlæggende udfordring med at håndtere dækkene under løb. Det så bedre ud i dag, men jeg er ikke sikker på, at vi ved hvorfor. Jeg er spændt på, om der er noget i data, der kan give nogle svar, siger danskeren.

To biler i top ti er målet til lørdagens kvalifikation. Foto: Jan Sommer

Hans mekanikere får travlt fredag aften med at skrue raceren sammen med alle de nye dele - blandt andet nyt gulv, bargeboards og frontvinge.

- Vi sætter opgraderingen på. Vi har lært ting fra Romain, så det ikke bliver helt nyt for mig. Forhåbentlig kører vi bare hans opsætning fra starten, og så fintuner den i tredje træning.

Holdet var nødt til at beholde den ene kører i den ‘gamle’ bil for at kunne sammenlignelige med den nye Magnussen forventer hurtigt at finde sig til rette med det nye setup.

- Du vil altid gerne have mere tid, men jeg tager gerne den ekstra downforce, den giver, og det ser ud til, at vores folk har gjort det godt. Vi ser, hvad vi forventede, siger han.

F1-feltet har ramt Barcelona. Jason Watt og Jonas Hüttel gennemgår banen. Producer: Martin Lorentsen

