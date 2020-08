Straf dem hårdere

Ordkrigen mod Racing Point fortsætter; rivalerne forstår ikke, at den lyserøde Mercedes slipper så billigt, når dommen fastslår, at bilen er ulovlig

For en uge siden dannede halvdelen af Formel 1-gridden fælles front mod Racing Point i fordømmelse over deres Mercedes-kølede bremser.

Otmar Szafnauer skød med skarpt den anden vej mod især McLarens teamchef Zak Brown, som ifølge Racing Points teamchef talte 'bullshit' og hverken vidste noget om ingeniørkunst eller Formel 1’s regler.

Denne uge i Spanien var de samlet til endnu en hyggelig pressekonference med lettere trykket stemning.

Ordkrigen fortsatte:

- Hør her, jeg tænkte meget over, hvad Otmar sagde, og det er rigtigt. Jeg er ikke ingeniør. Jeg kender ikke regelbogen udenad fra fra første til sidste side. Men som CEO har du et raceteam, og det er deres job at kende reglerne.

- I min tid som chef for McLaren har jeg aldrig fået så meget som en dollar i bøde. Og da slet ikke 400.000. Jeg er aldrig blevet fratrukket point. Jeg mener, at Otmar troede, det var 7,5 point indtil Sky pointerede, at det var 15, sagde Brown, som dog i sidste ende slet ikke gik videre med sin anke.

Da det kom til stykket, har kun Renault, Ferrari samt Racing Point formelt valgt at fortsætte. Mercedes-kunden Williams samt McLaren, der fra næste år kører med Mercedes-motor, sprang fra.

Ifølge dem havde det intet med Mercedes at gøre …

Racing Points 2020-racer er genstand for mange rivalers vrede og misundelse. Foto: Josep Lago/Pool/Ritzau Scanpix

Racing Point ønsker frifindelse, mens Renault og Ferrari ønsker en præcisering af reglerne, så udbredt kopi ikke er tilladt.

Nok så vigtigt forstår de ikke straffen. Den stemmer ikke overens med tidligere domme, mener Renaults teamchef Cyril Abiteboul.

Han forstår ikke, hvorfor Racing Point kun bliver straffet hårdt til ét løb, men slipper med ligegyldige reprimander resten af sæsonen. En del af den officielle forklaring lød, at Racing Point kun havde forbrudt sig mod det sportslige reglement og ikke det tekniske.

Sidste år betød en protest fra Racing Point, at Renault blev diskvalificeret i Japan for et bremsesystem, som forbrød sig mod netop det sportslige reglement og ikke det tekniske.

- Det var ingen rabat til Renault, så jeg ved ikke, hvorfor der skal være en rabat til Racing Point, siger Cyril Abiteboul og forlanger hårdere straf og flere strafpoint.

- Det burde være alle pointene fra de løb, hvor der er nedlagt protest, mener han.

I stedet fastslog sidste uges dom, at Racing Point får en løftet pegefinger hver løbsweekend resten af sæsonen.

- Det er en lidt mærkelig situation, og jeg synes, vi fortjener lidt klarhed. Jeg siger ikke, at de skal ekskluderes, men det vil være godt at forklare til fans, hvorfor en bil, som får reprimander for at være i uoverenstemmelse med reglerne, kan være en del af mesterskabet og score point. Vi synes, det er lidt spøjst, siger Renault-bossen.

