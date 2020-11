Straf-regn: Magnussen på fremmarch

Stewards til Tyrkiets Grand Prix kom på overarbejde efter lørdagens dramatiske kvalifikation på Istanbul Park.

Hele fem kørere var forbi kontoret til afhøring for fire forskellige situationer.

For en stund var Lance Stroll i fare for at miste sin sensationelle pole-position, men den canadiske Racing Point-kører blev frikendt for at have ignoreret et gult flag i Q3, da teamkammeraten Sergio Pérez kørte af banen.

Telemetrien viste dog efterfølgende, at canadieren havde sluppet gassen på vej ind i svinget, som han skulle.

Kevin Magnussen var helt oppe som syver i begyndelsen af Q1, men endte som den store taber, da sessionen efter to røde flag blev genoptaget.

Danskeren var ophidset efterfølgende, fordi rivalerne alle forbedrede sig markant, mens der var gule og dobbelt-gule flag det meste af tiden under den tællende omgang.

Han kritiserede dommerne for først at se på omgangene efter tidtagningen - og fik ret i sine bange anelser.

Gennemgangen betød, at både George Russell og Lando Norris skulle stå skoleret.

Da McLaren-køreren rent faktisk satte sin hurtigste tid under dobbelt-gule flag og ikke afbrød den, som man skal, takserede dommerne brøden til fem strafplaceringer.

Samtidigt fik team-kollegaen Carlos Sainz tre pladsers straf for gentagne blokeringer af Racing Points Sergio Pérez.

Den danske Haas-kører ville helt sikkert have foretrukket at få lov til at køre sin chance i Q2, men får to placeringer foræret til søndag, hvor grandprixet nu indledes som 14’er.

Tidtagningen i Tyrkiet var intens, overraskende og kaotisk. Foto: Kenan Asyali/Ritzau Scanpix

George Russell tog hul på sin fjerde Mercedes-motor til denne weekend, så den unge brite skulle starte bagerst for at have overskredet den tilladte kvote, allerede før han kom i karambolage med gule flag.

Romain Grosjean vinder en enkelt position på den konto og begynder derfor løbet som nummer 18.

Alfa Romeo var en anden stor vinder i den kaotiske kvalifikation med begge biler i top ti.

Sindssygt vigtigt: Kræver et mirakel

Kevins USA-drøm knust

Værste nogensinde

Hos Haas havde man også sat næsen op efter mere. Uanset om det bliver vådt eller tørt søndag, skal det drilske nye underlag på Istanbul Park nok giver muligheder for overraskelser i løbet.

- Det så ud til, at vi havde en god kvalifikation, men vi endte med at være på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt med de gule flag i Q1. Det er, hvad det er. I øjeblikket er forudsigelsen regn til løbet, så meget kan der sker. Til kvalifikationen skete der i hvert fald meget, siger Haas-teamchef Günther Steiner.

- Tillykke til Racing Point med pole-position og tredjepladsen. Måske er heldet med os søndag.

Red Bull runder 300 grandprixer i Tyrkiet, og en dansker har været med til samtlige. Læs om Ole Schacks fascinerende vej til Formel 1, arbejder som mekaniker og tjansen som slikpusher for sin ven Sebastian Vettel i dette portrætinterview (+).

Watt er arrig: - Det må stoppe

Debriefing fra Imola: Den svier i Magnussen-lejren

Skjulte skatte? Dine fodboldtrøjer kan være guld værd