Straf truer efter Kevin-episode

En blokering af Kevin Magnussen i slutningen anden træning i Monaco betyder, at Alpha Tauris Yuki Tsunado i den grad læner sig op ad en gridstraf senere på sæsonen.

Stewards takserede den til en reprimande, hvilket er japanerens fjerde (!) i denne sæson, hvor en femte udløser ti placeringers straf på startgridden.

I så fald vil Tsunoda være den første kører, som rager en gridstraf til sig via for mange løftede pegefingre.

Ifølge dommernes kendelse fik japaneren ‘fuldt ud tilstrækkelige og adskillige’ advarsler om, at Magnussen var på vej på en hurtig omgang gennem tunnelen bag ham. Alligevel valgte han ‘at blive på racinglinjen på vej ind i sving 10, hvilket tvang bil nummer 20 til at undvige og køre gennem chikanen’.

- Selv om det ikke er normalt at udstede straffe for blokeringer under træning, var denne hændelse alvorlig nok til at udstede den pågældende straf, skriver stewards.

Yuki Tsunoda forstod det ikke helt.

Yuki Tsunoda skal opføre sig eksemplarisk resten af sæsonen for at undgå en gridstraf. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Han forklarede, at han i første træning havde forsøgt at lukke Magnussen forbi i samme sving, men her var danskeren blevet bagved.

- Denne gang forsøgte jeg at køre hurtigt gennem chikanen og lukke ham igennem i sving 11. I sidste ende kørte han ligeud igen. Efter min mening er det eneste sted at lukke andre forbi, sagde han ifølge Autosport.

Reprimanderne skal være for kørsel for at udløse straf, men Tsunoda har som sagt allerede fået fire i år.

I Australien fik han to; en for at blokere Sebastian Vettel under træning og en anden for at køre unødvendigt langsomt under tidtagning.

Til sæsonpremieren i Bahrain blokerede han Charles Leclerc under træning, så episoden med Kevin Magnussen gør det fire totalt.

