Straffe venter: Bekymrende trend

BAKU (Ekstra Bladet): Indhyllet i røg fra Ferrari-motoren sluttede Kevin Magnussen sit Aserbajdsjans Grand Prix kun halvt igennem distancen.

For andet løb i træk måtte Haas-raceren med nummer 20 udgå og endte denne gang sin søndag på et fejeblad.

Præcis som i Monaco for to uger siden blev en skuffelse under lørdagens tidtagning afløst af langt bedre fart søndag med potentiale for point.

Lige indtil Ferrari-motoren ikke ville mere.

For andet løb i træk ville hybridsystemet ikke makke ret. Foto: Jan Sommer

Trenden er ikke kun bekymrende for den danske side af Haas-garagen. I nabo-garagen evnede Ferrari-motoren heller ikke at bringe Guanyu Zhous Alfa Romeo til ternet flag.

For at gøre ondt værre udgik begge Ferrari selv med motorproblemer, så Max Verstappen kunne vinde en nem sejr foran Red Bull-kollegaen Sergio Pérez.

- Jeg ved ikke, hvad der er sket. Om det er sort uheld, om det er en trend, eller om der rent faktisk er et seriøst problem. Selvfølgelig er det uheldigt, at fire motorer fra samme fabrik fejler på samme dag, sagde Kevin Magnussen umiddelbart efter løbet til Ekstra Bladet.

- Man må bare blive ved med at tro på det og kæmpe. Vi er, hvor vi håbede på at være hver søndag. Det skal nok komme.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var det turboen og en del af hybridsystemet, som var røget - MGU-H’en imod MGU-K’en i Monaco. Hos Alfa Romeo var det kølingen, der forårsagede problemet.

Bilen var igen potentialet til point, men Kevin Magnussen tager hjem fra Aserbajdsjan med tomme lommer. Foto: Jan Sommer

På sin briefing afviste Ferrari-bossen Mattia Binotto, at der var tale om samme problem i de fire biler, om end delene stadig skal til nærmere undersøgelse hjemme i Maranello.

Både Ferrari, Alfa Romeo og Haas kan se frem til motorstraffe senere på sæsonen, efterhånden som motordelene futter af. Kvoterne bliver hurtigt opbrugt.

- Det er en bekymring, ikke mindst fordi jeg ikke har alle de svar, jeg kunne tænke mig lige nu. Alene det, at vi skal tage hul på en ny motor... Det er meget tidligt på sæsonen, og nogle gange er dine problemer ikke løst hurtigt, siger Binotto.

Panderynker hos Ferrari-teamchef Mattia Binotto. Foto: Jan Sommer

- Fejlen hos Zhou har, så vidt jeg ved, ikke noget at gøre med delene fra Ferrari. I forhold til Magnussen har vi ikke fuld klarhed. Om det relaterer sig til tidligere problemer, har vi ikke svar på endnu.

Med de nye biler til denne sæson er Binotto ikke overrasket over fejlene, men lidt bekymret og skuffet:

- Men jeg vil hellere have en god ydelse og arbejde med driftsikkerheden end omvendt.

Før motoren stod af, lå Magnussen som 11’er med biler foran sig, som stadig manglede at pitte. Teamet forventede, at der var god chance for point.

- Det er svært at sige, for jeg har ikke set resten af løbet. Men det lignede, at jeg var med i kampen om ottende-niendepladsen, siger danskeren.

Charles Leclerc startede fra pole-position for fjerde løb, men har ikke vundet siden Australien. Han er udgået af to af de seneste tre løb. Foto: Jan Sommer

- Vi håbede på, at vi ville have den her fart om søndagen, der var bedre end kvalifikationen, hvor vi også var lidt uheldige med timingen. Tidtagningen var værre, end hvad der var i bilen. Jeg tror godt, at en placering som 12’er eller 13’er var mulig, og vi var stærkere i løbet.

Mick Schumacher var ikke i nærheden af sit første point og sluttede 14’er.

