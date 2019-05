Straffet efter kontroversielt drama: Baglandet rasende

BARCELONA (Ekstra Bladet): - Hyggeligt at møde dig.

Der skal mere end en dansk kronprins til at rive benene væk under 17-årige Christian Lundgaard, som rundede sin debutweekend i F3 af med at få royalt besøg.

Facit for denne weekend blev en samlet andenplads i mesterskabet efter en bitter toer i hovedløbet og en sjetteplads i søndagens sprintløb med omvendt startgrid.

Debuten var ikke uden kontroverser, for Christian Lundgaards bagland og team var rasende over måden, danskeren blev frataget sejren i første løb.

Han kørte over stregen som vinder, men fik en tidsstraf på fem sekunder for at have reageret for langsomt på en virtuel safetycar.

Fuldstændigt ude af proportioner, mente de, og det var aldrig sket på den nyligt afdøde løbsansvarlige Charlie Whitings vagt, hvorfor ART Grand Prix efterfølgende lagde pres på dommerne.

Vreden skyldtes, at varslingssystemet havde fejlet, og danskeren rent faktisk tabte næsten et sekund i perioden med safetycar uden at køre hurtigt, hvor banens marshalls var i gang med at fjerne en bil. Samtidig fik teamet ikke besked under løbet og blev derfor frataget muligheden for at reagere på hændelsen.

Normalt giver den slags en reprimande eller en gridstraf til næste løb.

I stedet betød den et sving på 14 point i forhold til Prema Racings Robert Shwartzman; den russiske Ferrari-kører som tegner til at blive største rival.

Hvilket gør ekstra ondt i et kort mesterskab.

Både lørdag og søndag kørte Christian Lundgaard fornemme løb. Foto: Jan Sommer

Renault-akademikøreren fra Østjylland var skuffet over, hvordan løbene udviklede sig. Men der var stadig masser af positiver.

- Det var en bedre start på sæsonen end forventet. Under test viser ingen deres fulde styrke, så vi vidste ikke helt, hvad de andre kunne, siger Christian Lundgaard til Ekstra Bladet.

- Jeg ville gerne have haft den etter, men sådan skulle det ikke være.

Helt som forventet bliver de tre kørere for det stærke Prema-team den største konkurrent. I søndagens løb var alle hurtigere, men Lundgaard understregede sit talent ved at overhale begge teamkammerater fra ART, som på grund af den omvendte grid var startet foran ham.

Med 30 biler på gridden er der altid ballade en slags løb, men danskeren holdt sig fri af dem. Foto: Jan Sommer

Trods vreden mod stewards var Renaults talentchef Mia Sharizman positiv efter første løbsweekend.

- Vi ved, at Christian har muligheden for at kæmpe med om mesterskabet. I dag virkede bilen bare ikke så godt som Premas, konstaterer han.

Næste afdeling køres på Paul Ricard i forbindelse med Frankrigs Grand Prix. Under vintertest var Lundgaard hurtigst af de 30 kørere her.

Kronprinsen bad om selfie med Kevin

