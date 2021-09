Straffet for hed fight: - Han vidste, det ville ske

MONZA (Ekstra Bladet): Mesterskabskampen og rivaliseringen mellem Max Verstappen og Lewis Hamilton blev adskillige grader hedere i den italienske sensommer.

Sensationelt var McLarens Daniel Ricciardo stukket af i front, men ligesom på Silverstone i juli leverede nummer et og to i VM-stillingen et kontroversielt sammenstød, som denne gang betød, at begge udgik.

Retorikken var mere afdæmpet denne gang, om end parterne naturligvis giver den anden skylden.

Stewards fandt dog, at Max Verstappen bar hovedparten af skylden og tildelte ham tre placeringers gridstraf til næste løb.

Allerede først i løbet var duellanterne tæt på at brage sammen.

- Det var nøjagtig samme situation som i sving fire, hvor jeg kørte på ydersiden. Jeg var i præcis samme situation, og jeg trak mig.

- Det er racing. Han ønskede ikke at trække sig i dag, og han vidste på vej ind i sving to, at det ville ske. Han vidste, han ville ende over kerben, men gjorde det stadig. Jeg ved ikke, hvad jeg mere skal sige, sagde Hamilton.

Haloen viste endnu en gang sin værdi, da Max Verstappen landede ovenpå Lewis Hamilton. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Max Verstappen så det anderledes …

- Det var snævert ind i første sving, og det vidste Lewis også, så han bevægede sig mod stregen under nedbremsning, så jeg var nødt til at flytte ind til den grønne del af banen. Jeg troede, vi skulle have en fin kamp gennem svinget, men da jeg var siden, blev han ved med at presse mig mere og mere til venstre.

- Jeg troede, der ville være nok plads, men uheldigvis slap vejen op, og jeg rørte pølsekerben, og derfor rørte vi hinanden, siger hollænderen.

Mercedes-teamchef Toto Wolff kaldte det en taktisk fejl, men holdt ellers igen med de saftige kommentarer.

- Jeg vil ikke kommentere. Rigtig mange mennesker vil give deres syn på sagen. Stewards kommer med deres kendelse, og den vil jeg være tilfreds med.

- De kæmper om VM, og vi har tidligere set, når det er så tæt, at den slags kan ske, siger han.

Christian Horner kaldte det et hænderligt uheld.

- Jeg synes, at Max havde gjort sig fortjent til lidt mere plads på vej ind i sving to. Jeg er sikker på, at modparten vil se det anderledes, så ser man på det objektivt, er det en racing-hændelse. Fra mit perspektiv er det 50-50, lød det fra Red Bull-chefen.

Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

- Han havde begge hjul på jorden og ville have fået en unfair fordel, hvis han havde fortsat ligeud.

- Jeg er frustreret, fordi vi havde en god bil og ønskede at slå dem på banen. Vi havde et problem med et langsomt pitstop, så vi skulle slet ikke have været i nærheden af Lewis. Han havde også haft problemer, for han burde have været langt foran. Så vi har en situation, hvor de racer hinanden, og selvfølgelig går de til den.

- Det vigtigste er, at haloen gjorde sit arbejde i dag. Der er en stor rivalisering mellem de to, intenst, tæt, og der er lang vej igen i mesterskabet, siger Horner.

På Silverstone i juli gav stewards Hamilton skylden for ulykken. Mercedes-stjernen fik ti sekunders straf, men vandt alligevel, mens Verstappen røg på hospitalet.

