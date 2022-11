Straffet for Kevin-crash

Daniel Ricciardo har haft to svære sæsoner hos McLaren, som han forlader et år før sin oprindelige kontrakts udløb. Australieren får ikke nemmere ved at slutte godt af for det orange team, da han til sæsonfinalen pådrog sig en gridstraf på tre placeringer for at sende Kevin Magnussen ud af São Paulos Grand Prix på allerførste omgang.

McLaren forklarede sig med, at Haas’ dansker var langsommere på vej ud af svinget end de foranliggende biler, så afstanden var svær at bedømme.

Stewards så det anderledes.

Australieren kørte ikke ‘hensynløst’, da han bankede op bag i Magnussen. Men da episoden ikke var påvirket af andre biler, ville de ikke undskylde crashet med, at det skete på første omgang.

Kevin Magnussen var prisgivet i denne situation. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Derfor gridstraffen idet Ricciardo også måtte udgå efter sammenstødet.

- Jeg kører almindeligt og bliver ramt. Ikke en gang fra siden, men lige bagfra, forklarede Kevin Magnussen efterfølgende.

- Daniel gjorde det ikke med vilje, men det kan jeg selvfølgelig ikke bruge til det store.

- Shit happens!

Bilen var ellers god nok til point, mente Magnusen.

- Det er ærgerligt, for vi har været solidt i top ti hele weekenden; også i tørvejr.

Begge kørere slap uskadt ... Foto: Mauro Pimentel/Ritzau Scanpix

... men var begge ude af løbet på første omgang. Foto: Mauro Pimentel/Ritzau Scanpix

- Vi er ikke altid oppe, hvor vi var denne weekend, og det er en skam, at vi ikke kunne kapitalisere på det. For farten var der.

Hans 100. grandprix for Haas glemmer han naturligvis aldrig, selv om det kun blev til et enkelt point i lørdagens sprint.

- Vi er selvfølgelige skuffede i dag, men vi vil huske denne weekend som noget helt særligt. Vi fik pole-position, og det skal vi være glade og stolte over, men jeg ville næsten hellere have haft nogle point. Men dejlig weekend alt i alt, sagde han.

Mick Schumacher blev 14’er på vejen, men 13’er i stillingen takket være en fem sekunders straf til Pierre Gasly for at køre for hurtigt i pitlane. Franskmanden er faretruende tæt på en løbskarantæne, men denne gang udløste brøden ikke hak i kørekortet, som det ellers normalt er kutyme, når det sker under løb.

I første omgang mente Daniel Ricciardo ikke, at det var hans fejl. Stewards så det anderledes. Foto: Marcelo Chello/Ritzau Scanpix

Det internationale motorsportsforbund, FIA, har også forklaret situationen, hvor kun de to Williams, men ikke Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) fik lov til at overhale safetycar før genstarten sidst i løbet, selv om alle tre var taget med en omgang.

Det handlede om safetycar-linjer, et pitstop under safetycar, og måden deres systemer registrerede det. Men ifølge FIA var det bare en usædvanlig situation, og der blev ikke begået nogle fejl …

Man skal vist være ansat hos FIA, før man helt forstår de sidste to kendelser!

