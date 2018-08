Straffet for sin egen succes - Kevin ryger ned ad listen

Det kører for Kevin Magnussen i årets Formel 1-serie.

Halvvejs inde i 2018 er danskeren på vej mod sin bedste sæson i verdens fornemmeste racer-serie, hvor han efter 12 grandprix'er har kørt 45 point ind på kontoen, hvilket rækker til en aktuel ottendeplads i den samlede stilling.

I weekenden kørte danskeren yderligere seks point ind på kontoen med sin syvendeplads ved det ungarske grandprix på Hungaroring i Budapest.

Men det bliver ikke belønnet i den aktuelle og opdaterede version af Formel 1' officielle 'Power Ranking'.

Her må Kevin Magnussen nemlig vinke farvel til sin plads i top ti.

Inden løbet i Ungarn var Haas-køreren placeret som tier, men nu må han tage til takke med en rolle som 'bobler'.

Magnussen kan dog trøste sig over at være blevet offer for egen succes.

- Magnussen ryger først og fremmest ud, fordi han havde sådan et godt gennemsnit for de seneste tre løb i sidste uge, lyder forklaringen på danskerens degradring.

Og han kan da også hurtigt være tilbage blandt de ti bedste.

- Det er værd at nævne, at det er meget tæt i toppen af vores liste, så det er ikke verdens undergang at blive 'bobler' eller at miste pladsen i top ti, lyder det opmuntrende.

Mens Kevin Magnussen er ude af listen, troner verdensmester Lewis Hamilton for anden uge i træk på toppen som udtryk for, at han har vundet de to seneste VM-afdelinger.

Også Haas-kollegaen Roman Grosjean klemmer sig ind på listen, og overtager Kevin Magnussens tiendeplads.

Det er Formel 1's eget ekspertpanel, der efter hvert løb bedømmer og udpeger den officielle 'Power Ranking', som blev indført til denne sæson.

Kevin Magnussen holder i øjeblikket sommeferie ligesom resten af F1-feltet, og får derfor først mulighed for at klemme sig ind i top ti igen, når det belgiske grandprix køres på Francorchamps-banen 26. august.

