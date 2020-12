Straffet ved sidste eksamen: Værst af alle

Nogle gange er det bare en lettelse, når man når enden - ligegyldigt hvordan det så er gået.

Det er muligvis tilfældet for Kevin Magnussen, der efter alt at dømme har kørt sit sidste Formel 1-løb.

Ved sidste eksamen fik danskeren i den håbløse Haas-racer ikke ligefrem de karakterer, som man kunne have drømt om.

Hos de store motorsportsmedier Autosport og Auto Motor und Sport vurderer man ens: Danskeren fik - sammen med et par andre kørere - dårligste karakter i løbet.

I det tyske medie får han fem ud af ti. Samme karakter som Lance Stroll og Nicholas Latifi.

- Det var ikke den afsked, som Magnussen havde forestillet sig. I kvalifikationen slog han i det mindste Russell. I løbet blev han næstsidst. Hvis Fittipaldi ikke havde pittet for anden gang, var han endt helt bagerst, skriver Auto Motor und Sport og giver så lidt kredit til Magnussen på falderebet.

- Det var en ufortjent afslutning for en stor fighter.

Foto: Andy Hone/LAT Images

Hos Autosport bliver han vurderet til et sekstal på ti-skalaen. Også Stroll, Latifi, Sebastian Vettel og holdkammerat Pietro Fittipaldi endte på den kedelige karakter.

De konstaterer, at danskeren havde et løb med meget lidt action bortset fra den gode start.

- Havde ikke farten til at konkurrere mod resten af 'c-klassen'.

Ekstra Bladets Formel 1-ekspert, Jason Watt, tror da heller ikke, at Magnussen vil savne at være agterlanterne i den fornemmeste motorsportsklasse.

- Kevin Magnussen havde ingen fart i Haas-raceren, og nu kan han trods alt se frem til en fremtidig karriere i sportsvogne, hvor han vil have en reel mulighed for at vinde racerløb, skrev Watt i mandagens chat med med læserne.

I starten af næste år debuterer Magnussen i IMSA-serien som starter med det legendariske Daytona-løb.

