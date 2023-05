Strategi-ændring hos Haas: - Cool at se

Kevin Magnussen og hans hold har for første gang i mange år pengene til at udvikle deres bil, men aldrig nogensinde har de haft succes med at lave forbedringer i løbet af sæsonen, der for alvor kunne mærkes

MIAMI (Ekstra Bladet): Sidste sæson medbragte Haas-teamet en stor opgradering. I år er planen anderledes - af flere årsager.

Ligesom hovedparten af holdene vil teamet drypvis forbedre bilen. Dels fordi det er flere penge til udvikling, men også fordi de tror mere på den tilgang.

Miamis Grand Prix er scenen for første opgradering af en række henover de kommende løb. Det er en ny bund eller gulv, som man kalder det i Formel 1.

- Det bliver ikke en stor ting. Det er en justering, siger Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

- Men det viser også forskellen i, hvad vi gør. Tidligere introducerede vi normalt store ting, som blev sat sammen på en gang, hvor det forhåbentlig ville fungere. Nu er vi i stand til at medbringe små ting. Der kommer også nogle store ting, men den udvikling er cool at se, siger danskeren.

Kevin Magnussen er fan af flere små, løbende opgraderinger i stedet for en stor. Foto: CHANDAN KHANNA/Ritzau Scanpix

Forventningen til weekendens opgradering er naturligvis ‘at få bilen til at køre hurtigere’, som teamchef Günther Steiner så kækt bemærker uden at sætte tal på.

- I det andet år af et reglement med meget lignende tekniske regler, selv om de ikke er helt de samme, er der ingen pointe i at vente på en stor opgradering, for så forventer du måske for meget, siger han.

- Det handler om løbende at gøre noget, der gør bilen hurtigere. Det handler ikke altid om rå downforce, men også hvordan den kører (drivability). Hvad kan du gøre med de forskellige ting i setuppet. Så det er, hvad vi prøver at gøre.

Blandt topholdene har Red Bull og Mercedes foreløbigt udviklet mest siden sæsonstart - Ferraris første store kommer i Miami.

Senest - i Baku - medbragte både Alpine, Alpha Tauri og McLaren større opgraderinger.

For McLarens vedkommende starten på, hvad der skal redde deres sæson. Men som Lando Norris understregede i Miami, så er der trods fremgang langt op til de fire hurtigste teams.

Kommercielt er grandprixet i Miami megvet vigtigt for Haas. Kørerne har specielt-designede dragter til dette løb. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Paddocken er i år rykket ind på plænen af Miami Dolphins' hjemmebane. Løbet køres rundt om det stadion. Foto: Chris Graythen/Ritzau Scanpix

Det var valgfrit for kørerne, om de ville iklæde sig et fuldt outfit fra Haas-sponsoren Palm Angels. Kun Nico Hülkenberg takkede ja til det tilbud. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Günther Steiner understreger, at der ikke er noget magisk ved opgraderinger. Det er en løbende udvikling, som henover sæson skal gøre bilen hurtigere. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Günther Steiner har også grundlæggende altid været af den holdning, at opgraderinger er lidt overvurderede.

- Nogle gang bliver forventningerne hypet. I sidste uge hørte man meget om opgraderinger her og der. Blev bilerne meget hurtigere? Fangede nogen Red Bull? Nej! Vi skal være ærlige. Opgraderinger gør en forskel, men de er ikke magi.

- Det er mange år siden, jeg har set en opgradering, hvor et hold springer fra at være P7 til P3. Der sker ikke. Du prøver bare løbende at forbedre bilen, siger han.

