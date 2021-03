Strategi gav bagslag

SAKHIR (Ekstra Bladet): Overraskende gode resultater i sprintløbene blev afløst af en gedigen skuffelse for Christian Lundgaard, da F2 rundede sin sæsonpremiere af på Bahrain International Circuit.

Trods startpositionen som toer sluttede Alpine F1’s danske akademikører som nummer 12.

Starten så ellers lovende ud. Lundgaard strøg i front og førte i den første del. Som løbet udviklede sig, var den 19-årige østjyde imidlertid på den forkerte strategi.

Han var blandt dem, som startede på softdækket og gik til det hårde, men den modsatte var vinderkombinationen.

De ramte nemlig plet med en safetycar og havde glæde af det hurtigere gummi, efter feltet var samlet og skulle genstarte.

Lundgaards store rivaler hos Alpine gjorde i den grad opmærksom på sig selv i premieren.

Kineseren Guanyu Zhou startede på pole-position og konverterede den med den modsatte strategi af Christian Lundgaard til sejr. Han fører nu F2-mesterskabet, mens danskeren ligger delt syver.

Rookien Oscar Piastri stemplede også ind som en seriøs bejler til titlen. Australieren var med helt i front, lige indtil han ikke ville give sig i kamp mod Dan Ticktum.

Dommerne sagde hændeligt uheld, men det betød, at han udgik i stedet for at ende på podiet.

Familien Lundgaard havde håbet på at komme fra Bahrain med flere point. Foto: Joan Codina/Fotoformulak.com

Sæsonen fik en blændende start med glimrende racing, om end det nye format med to sprintløb vil gøre mesterskabet mere uforudsigeligt.

Præcis som i Formel 1 ser man også på stewards af og til og undrer sig.

I første sprintløb fik Dan Ticktum fem sekunders straf for at køre Felipe Drugovich af banen og slutte brasilianerens løb. Briten kunne dog fortsætte, scorede point og startede treer til andet sprintløb.

Her gik dommerne så over til ti sekunders straffe. Blandt andet en til Christian Lundgaard, som både baglandet og ekspertkommentaren Billy Monger på F1 TV havde svært ved at få øje på.

Med sin fantomafslutning sikrede danskeren sig dog stadig andenpladsen og weekendens største pointhøst.

Helt skidt gik det for en af de helt store titel-favoritter Ferrari-junioren Robert Shwartman, som både kørte en ringe kvalifikation og var involveret i flere sammenstød. Han er a point med Lundgaard på syvendepladsen.

Formel 2 holder nu pause til Monaco sidst i maj. En bane, som bør passe bedre til både Christian Lundgaard og ART Grand Prix end Bahrain.

Nyt weekend-format Formatet for Formel 1’s supportløb ændres, så enten F2 eller F3 kører sammen med F1 - ikke længere samtidigt. F2-sæsonen består af otte afdelinger, men nu med tre løb hver weekend. F3 bliver syv afdelinger og 21 løb. Om fredagen køres 45 minutters træning og en kvalifikation på 30 minutter. Som noget nyt køres hovedløbet, hvor der er flest point på spil, først om søndagen. Lørdag består af to sprintløb. Startgridden til første sprintløb bliver med omvendt grid af de ti første positioner fra fredagens kvalifikation. Andet sprintløb er med omvendt grid af de ti forreste fra lørdagens tidlige løb. TV3 Sport og Viaplay sender alle løb.

