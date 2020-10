- Strategien kostede point

Kevin Magnussen var glad på teamets vegne, men ærgrede sig over, at det ikke var ham, som scorede point for Haas

Med en niendeplads til Romain Grosjean i et hektisk og underholdende grandprix på Nürburgring leverede franskmanden årets hidtil bedste resultat for Haas.

Kevin Magnussen var lidt ærgerlig over, at det ikke var ham, som udnyttede det kaotiske race, hvor der opstod mange problemer for rivalerne i det kolde vejr.

Skade på forvingen fra allerførste omgang fik betydning, men altafgørende blev dækvalget til første stint, hvor danskeren startede på soft som flertallet.

Det tvang ham til to pitstop, mens Grosjean var på hårdere dæk fra start og kunne nøjes med et.

- Det var et af den slags løb, hvor der var muligheder, men jeg missede dem, sagde Magnussen efterfølgende.

- Jeg fik skade på forvingen på første omgang. Det var vigtigt for mig at få det bløde dæk til at holde længe, så jeg kunne forsøge en et-stopper, men det var ikke muligt, og vi sad fast på en to-stopper, som i sidste ende kostede os point.

- Vi var på den forkerte strategi, men kunne ikke vide det. Vi valgte, hvad vi troede, der ville give mig den bedste chance. Løbet kom ikke rigtig til mig.

I stedet løb kollegaen med hæderen.

- Altså man er frustreret, fordi du ser, at hans strategi virkede i den samme bil, men fair play til Romain. Han gjorde det fantastisk. Og så er jeg glad på teamets vegne, som fortjente nogle point. Men jeg ville da gerne have, at det var mig, som leverede dem, og der var en mulighed i dag, siger Magnussen.

Anderledes glad var Romain Grosjean:

- Det føles godt - endelig. Vi har gjort det godt de seneste løb, men tingene er ikke gået vores vej. Jeg sagde lørdag, at det uventede var det bedste, vi kunne håbe på. Tydeligvis prøvede vi en anden strategi med dækkene, og det var meget svært i begyndelsen.

- Men for os er vi nødt til at tage risici. Hvis vi følger den almindelige strategi, har vi desværre ikke den rå fart til at ende deroppe.

Lewis Hamilton vandt sit 91. grandprix og tangerer dermed Michael Schumachers rekord. Max Verstappen blev toer, mens Daniel Ricciardo rundede podiet af. Det er Renault bedste placering siden april 2011.

