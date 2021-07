Strenge dommere i hovedrolle: Fatter ingenting

De mest kontroversielle episoder under Østrigs Grand Prix var kun hård racing og risikerer at skabe en uheldig præcedens, mener teamchefer

Forrest var Max Verstappens tredje sejr i træk temmelig udramatisk tangerende til det kedelige, men længere nede i feltet var der masser af drama, som straffene regnede ned over kørerne under Østrigs Grand Prix.

Bagefter hørtes den klassiske klagesang over dommernes beslutninger, hvilket holdene næsten var enige om.

Særligt tre straffe kom under lup.

Først lukkede Lando Norris (McLaren) døren for Red Bulls Sergio Pérez, da mexicaneren kort inde i løbet prøvede at snuppe andenpladsen. ‘Checo’ endte i gruset, var nede at vende tiendepladsen og måtte bruge resten af løbet på at arbejde sig gennem feltet.

Sergio Pérez endte i gruset på første omgang. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Stewards valgte lidt overraskende at give Lando Norris fem sekunder for sit forsvar.

- Jeg har ingen forståelse for den straf. Det var lige i starten, siger McLaren-teamchef Andreas Seidl.

- For at bruge Michael Masis (løbschefen) ord, så ved enhver gokartkører, at hvis du går på ydersiden der, ender du i gruset. Efter min mening gjorde Lando ikke noget dumt der. Jeg synes også, at det var anderledes sammenlignet med, hvad vi så senere med Pérez med Charles, siger han.

Den unge brite har nu ti strafpoint på sin licens, hvor 12 udløser karantæne, men to af pointene bortfalder før næste grandprix går i gang.

Lando Norris var ret irriteret.

- Man tager en risiko på ydersiden. Han ved, at der er grus. Du kan se i enhver juniorkategori, at man ender der, hvis man ikke gør det fuldt ud. Jeg pressede ham ikke engang af. Han burde have forudset, at det ikke var muligt, siger briten.

Uden straf ville Lando Norris have været i spil til andenpladsen. Foto: Joe Klamar/Ritzau Scanpix

- Jeg er bare irriteret over, at det kostede andenpladsen. Hamilton havde et problem, men vi havde farten til at være foran Bottas, siger Norris.

Senere i løbet fik Sergio Pérez to fem sekunders straffe for at smække døren for Charles Leclercs (Ferrari) angreb.

Stod det til Red Bull-teamchef Christian Horner, skulle ingen have straf. Hverken Lando Norris eller Sergio Pérez.

- Jeg er okay med hændelsen mellem Lando og Sergio. Du er på ydersiden, og du tager risikoen.

- Jeg tror, at når FIA tog den beslutning, kunne de ikke lade være med at give straf for lignende træk mod Charles, siger han.

- De her gutter har prøvet det siden gokart. Er du på ydersiden, tager du en chance, især hvis du ikke er foran. Jeg synes, straffene var lidt hårde og går imod mantraet om ‘lade dem køre racerløb’, som er prædiket i senere år, siger Horner.

Frygten er, at straffe som disse kan udnyttes. Hvis du lægger dig på ydersiden, kan du fremprovokere en straf til bilen foran.

- Vi ønsker ikke, hvad der svarer til film i fodbold. Det skal undgåes. Men det er svært for løbschefen, og vi taler om det ofte. I dag synes jeg, at episoderne kunne have været racing-hændelser i stedet for straffe, mener Horner.

Charles Leclerc og Sergio Pérez i tæt infight. Foto: Lisi Niesner/Ritzau Scanpix

Charles Leclerc var to gange offer for Pérez’ kontante forsvar og kom aldrig forbi.

- En spændende eftermiddag er vist betegnelsen. Der var en del anspændthed under hjelmen. Nu er den kommet af, vi har talt sammen, og jeg er videre, siger monegaskeren.

- I bilen var det frustrerende, fordi potentialet var til mere, men der var meget få muligheder, fordi vi kørte i et DRS-tog. De to gange, der var en mulighed, fik jeg ikke nok plads i udgangen af svinget, siger Ferrari-stjernen.

Efter løbet var der decideret kø foran dommernes lokale med halvdelen af kørerne indkaldt til samtale. Hovedparten var for at ignorere dobbelt-gule flag til sidste i racet. De slap dog uden videre konskvens - med undtagelse af Nicholas Latifi og Nikita Mazepin, der blev tildelt ligegyldige tidsstraffe plus hak i licensen.

