Stress hos Haas: Motorproblem spolerer Kevins optakt

Travlhed i Haas-garagen for at gøre Kevin Magnussens bil klar til tidtagningen efter problem med intercooleren under tredje træning

MEXICO CITY (Ekstra Bladet): Starten på grandprixet i Mexico gik ikke Kevin Magnussen, og lørdag blev situationen kun værre.

Henover natten blev byen ramt af en stor regnskylle, så til tredje træning listede kørerne ud på intermediates for at se de fugtige forhold an.

Her konstaterede Ferrari-ingeniørerne i Haas-garagen et problem med intercooleren i Kevin Magnussens racer; altså ladeluftkøleren som leverer luft til turboen.

Haas-mekanikerne under opsyn af ekstra Ferrari-ingeniører gik straks i gang med at skifte den, men de har travlt. Formentligt kan et decideret motorskift undgåes, men tidtagningen køres allerede klokken 20 dansk tid (over middag lokal tid).

Den manglende banetid spolerer Kevin Magnussens optakt på et tidspunkt, hvor samtlige kørere gerne vil have så meget erfaring med det drilske hypersoft-dæk som muligt.

Fredag var dækket det helt store samtaleemne, fordi det var umuligt at få mere end en omgang ud af, og selv det var svært.

De første 40 minutter af træningen skete der stort set ingenting, men som banen tørrede op, forsøgte holdene sig på hypersofts de sidste 20 minutter.

- Jeg ved ikke, om de skifter motoren, men det er vist kun intercooleren. Jeg misser tredje træning, men det er, hvad det er, siger Kevin Magnussens til Sky F1.

Han medgiver, at situationen langt fra er optimal.

- Hvis det ikke regner til tidtagningen, ville det have være rart med nogle omgange, siger han.

Netop udsigten til regn er den helt store joker. Himlen er grå, og der en stigende risiko for regn under tidtagningen, som kan udvikle sig til decideret tordenvejr og lyn.

Også hos Mercedes er der travlhed, da der opstod et hydraulisk problem i Valtteri Bottas’ side af garagen.

For tredje session i træk var Red Bull hurtigst med Saubers Charles Leclerc som 'best of the rest'. Romain Grosjean sluttede 13'er.

