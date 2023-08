Styr på fremtiden: Lewis Hamilton forlænger

Lewis Hamilton skal også jagte sejre og mesterskaber i Formel 1 de næste to år.

Torsdag meddeler Mercedes-holdet, at Hamilton og hans holdkammerat, George Russell, også i 2024 og 2025 vil udgøre dets kørerduo.

Dermed kan spekulationerne om især Hamiltons fremtid slutte. Den tidligere syvdobbelte verdensmester fortsætter på det hold, hvor han de sidste ti år har nydt stor succes.

Man skal dog tilbage til 2021 for at finde Hamiltons seneste sejr.

Efter at have domineret stort i sin Mercedes-ræser har briten de seneste år måtte se Max Verstappen overtage tronen i motorsportens kongeklasse.

Hamilton vil de næste to år fortsætte sin jagt på et ottende verdensmesterskab. Det vil gøre ham til den mest vindende Formel 1-kører nogensinde.

Lige nu deler Hamilton rekorden for flest verdensmesterskaber med Michael Schumacher.

- Vi har aldrig været mere sultne efter at vinde. Vi har lært af alle succeserne, men også ethvert tilbageslag.

- Vi fortsætter med at jagte vores drømme, vi fortsætter med at kæmpe, uanset hvilken udfordring, vi står over for, og vi kommer til at vinde igen, siger Hamilton på Mercedes-holdets hjemmeside.

George Russell skiftede fra Williams til Mercedes inden 2022-sæsonen og er altså i gang med sit andet år som Lewis Hamiltons holdkammerat.

Der resterer ni grandprixer i den indeværende Formel 1-sæson. I weekenden ligger den hurtige Monza-bane asfalt til årets 14. løb.

Max Verstappen har været altdominerende i denne sæson og jagter sin tiende sejr i træk, hvilket vil give ham rekorden for flest sejre i træk i Formel 1.

I sidste weekend tangerede han Sebastian Vettels rekord på ni sejre i træk med en sejr på hjemmebane i Hollands grandprix.