Sublimt og tappert: Kevin og Hamilton i top

Kevin Magnussen bliver nummer ni og får sæsonens første point

Efter hvert eneste Formel 1-grandprix giver den anerkendte motorsportsside Autosport karakterer til kørerne.

Det er sjældent, at maximum-karakteren 10 deles ud, men det er Kevin Magnussen som den eneste udover løbsvinder Lewis Hamilton blevet tildelt efter søndagens grandprix i Ungarn.

- Ferrari-motorens underlegenhed taget i betragtning er det svært at bebrejde Magnussen, at han røg ud i Q1, hvor han også slog holdkammeraten Grosjean, lyder det i vurderingen.

- Han nød godt af teamets kontroversielle opfordring til at skifte til slicks på formationsomgangen, men gjorde det godt ved at hænge på og slutte som nummer ni - langt nok foran Leclerc til at beholde 10. pladsen på trods af den efterfølgende straf, lyder det videre.

I forrige grandprix var Lewis Hamilton den eneste, der scorede 10-tallet, mens Charles Leclerc, Pierre Gasly og Landon Norris var de eneste, der fik det for premieren i Østrig.

Magnussens team-kollega hos Haas, Romain Grosjean, er også flot med med et otte-tal, ligesom i forrige grandprix, hvor også Magnussen fik otte, mens danskeren vandt syv-seks i premieren.

Kevin Magnussen og Lewis Hamilton fanget i et sjældent øjeblik sammen på interview-podiet. Foto: Kim Hong-ji/Ritzau Scanpix

Også hos den tyske motorsportsside Auto, Motor und Sport vurderes danskeren helt i top. Lewis Hamilton scorer maksimum 10, mens Magnussen og Lance Stroll følger lige efter med et ni-tal, mens teamkollega Grosjean er nede på syv.

- Kun en kører var pletfri i weekenden - Lewis Hamilton. Ellers stak kun to kørere ud. Lance Stroll med sit bedste grandprix i karrieren, og Kevin Magnussen, der tappert kæmpede med sin Haas midt i feltet, lyder det.

- Magnussen kunne ikke forvente point fra en startplads som nummer 16, men et kup førte ham til fronten og op som nummer tre. Danskeren forsvarede stædigt sin position i jagten og var nier i mål, lyder det.

Fotos: Joe Klamar/Darko Bandic/Ritzau Scanpix

Hos britiske Skysports må Magnussen en tand ned af rangstien med et otte-tal præcis som Sebastian Vettel og Daniel Ricciardo, mens Hamilton topper med 9,5, Max Verstappen får ni og Lance Stroll scorer 8,5.

- Point af en hver slags har været sjældne for Kevin Magnussen og Haas over de seneste 12 måneder, hvor det kun er blevet til point to gange i sidste 18 grandprix'er, og ingen siden september, så at blive nummer 10 efter en straf var stadig meget velkomment, lyder det.

- Uventet var Magnussen helt oppe som nummer tre - og nummer fem efter en god del af løbet efter et modigt kald for begge Haas-biler, men det var ikke tilladt, lyder det i vurderingen, hvor Grosjean må nøjes med et seks-tal.

Magnussen havde fortjent mere. Foto: Ritzau Scanpix

Hos den internationale motorsportsside the-race.com vurderes Magnussen som en af fem kørere, der havde fortjent mere fra Ungarns grandprix.

- Han gjorde det sublimt og mistede aldrig fokus på, at kampen ikke var mod dem i front, men mod dem omkring nummer 10, lyder det.

- At score et enkelt point føles bare ikke som en passende belønning i forhold til, hvor godt han gjorde det, lyder vurderingen.

Næste grandprix er det britiske, der køres på Silverstone fra fredag 31. juli og weekenden ud.

