Super generalprøve: Kevin overrasker

Kørerne er glade for Haas-racerens potentiale, og i tredje træning blev Kevin Magnussen kun overgået af Red Bull, Mercedes og Ferrari. Teamchef Günther Steiner vil lige se tidtagningen an, før han begynder at juble

SAKHIR (Ekstra Bladet): Forsigtig optimist var Günther Steiner før nogle af Haas-teamets bedste sæsoner, og følelsen er den samme lige nu.

Fredagens vigtige anden træning antydede, at VF-22’eren både har farten til køre med om pladserne i Q3, men nok så vigtigt også er ganske konkurrencedygtig til selve løbet, når tanken er fuld.

Alligevel holder Haas-teamchefen lørdag lidt igen med forudsigelserne. Han vil se, hvordan alle andre præsterer, når der bliver skruet op for motorenhederne.

- Jeg håber, at vi er glade i aften, konstaterer Steiner på teamchefernes pressekonference.

Günther Steiner giver interview til tv, før han rykkede inden for til den skrevne presse. Foto: Jan Sommer

- I går var en god dag for, men jeg kender ikke forventningerne. Vi går i den rigtige retning. Jeg tror, at vi ikke længere er i bunden af feltet. I det mindste har vi noget at kæmpe for.

- Hvad det er, ved jeg ikke. Vi ved ikke, hvad de andre kørte med i går. Nogle biler er lige så hurtige som os, hvis ikke hurtigere, men vi har noget, vi kan udvikle og kæmpe med. Sidste år deltog vi bare og tog hjem. Jeg ser fremad til det, og kørerne er glade, fordi de ser potentiale i bilen.

Det blev bevist endnu en gang til tredje træning, hvor Kevin Magnussen kørte syvendehurtigste tid. For at bruge et gammelt udtryk var Haas' dansker 'best of the rest' bag Red Bull, Ferrari og Mercedes-kørerne.

Begge Alfa Romeo lå lige bag Haas, mens Mick Schumacher ikke fik sat en omgang sammen og var et lille sekund efter på 14. pladsen.

Men feltet er meget tættere end tidligere.

0,9 sekunder adskilte Magnussen og Max Verstappen som var sessionens hurtigste, mens der kun var 0,3 sekunder op til Lewis Hamilton på sjettepladsen.

Det bliver rigtig spændende til årets første kvalifikation.

Foto: Jan Sommer

Lovende takter til træning udløser ingen point, men en skjult optimisme hviler over Haas-lejren.

- Bilen præsterer, som vi forventede, men vi ved ikke, hvad de andre laver. Vi får ægte svar til kvalifikationen, og så tager vi den derfra.

- Vi er tilbage til normalen! De sidste tre-fire uger har været meget hektiske, men nu fokuserer vi bare på at være tilbage på racerbanen og få det bedste ud af bil og kørere.

Før denne weekend er der stadig spørgsmålstegn ved Haas-racerens holdbarhed.

Den står på historiske ændringer i sporten og comeback til Kevin Magnussen. Men hvad kan vi forvente når danskeren gør comeback i en helt ny Haas? Ekstra Bladet er på plads i Bahrain og vender forventninger til Magnussen forud for sæsonstart

Teamet var plaget af nedbrud under test, har iværksat en række løsninger, og den anden positive nyhed fra fredagen var, at teknikken fungerede nogenlunde gnidningsløst.

- Vores vintertest var ikke ideelt. Vi kørte færre omgange end nogen andre teams, og vi arbejder stadig på setuppet. Vores bedste testsession var faktisk i går til træning. Forhåbentlig får vi noget godt ud det.

Tredje træning giver et lille fingerpeg, men er ikke så repræsentativ, da den køres under ørkensolen, mens tidtagning og løb afvikles om aftenen lokal tid. Kvalifikationen køres kl. 16.00 dansk tid.

