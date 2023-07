Super-kval: Smuk timing fra Vesti

FRANCORCHAMPS (Ekstra Bladet): Som Frederik Vesti og hans italienske Prema Team leverer i øjeblikket, er det svært at se, hvem der skal fravriste den Mercedes-støttede dansker Formel 2-mesterskabet.

Under yderst svære forhold timede de tidtagningen til perfektion, så Frederik Vesti starter på andenpladsen bag teamkammeraten Oliver Bearman.

For første gang under dette grandprix var der nok hul i skyerne til, at banen blev tør nok til slicks, men kun i et meget lille vindue.

Prema udnyttede sin position i pitlane til at sende sine kørere ud, ligesom det begyndte at regne igen.

Helt uforudsigelige forhold på Spa denne løbsweekend - her er Vesti under træning. Foto: Paul Vaicle/LPS/Ritzau Scanpix

Frederik Vesti førte feltet an, mens teamkammeraten bagved kunne bruge ham guide og tydeligvis tog mere risiko. Den danske etter i mesterskabet skulle tydeligvis først og fremmest have sat en omgangstid, før regnen igen styrtede ned.

Han manglede et halvt sekund til pole, men får et fremragende udgangspunkt til resten af weekenden.

Victor Martins (ART) på tredjepladsen var over et sekund fra Vesti, mens den nærmeste forfølger i mesterskabet, Théo Pouchaire (ART) var næsten tre sekunder efter på femtepladsen.

- Vi kan takke vejrguderne for den, sagde Frederik Vesti efterfølgende.

- Jeg er bare ekstremt glad, for der er meget pres på i sådanne situationer, og det er meget vigtigt for mig at sikre P2.