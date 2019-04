Superstart til dansk stortalent

2019-sæsonen kunne ikke begynde meget bedre for den danske F1-spire Frederik Vesti.

På Circuit Paul Ricard kastede den første løbsweekend af det regionale europæiske Formel 3-mesterskab to sejre og en tredjeplads af sig.

Den 17-årige jyde fører dermed serien foran sine teamkammerater fra Prema Power Racing, Olli Caldwell og Enzo Fittipaldi.

Barnebarnet til den dobbelte F1-verdensmester Emerson Fittipaldi er ikke det eneste kendte navn i serien. Ralf Schumachers søn David kører den også, og det samme gør Sophia Flörsch, som kom på alles læber med hendes voldsomme ulykke under seneste udgave af Macaos ikoniske Formel 3-løb.

Foto: Paolo Pellegrini/Vesti Motorsport

Formula Regional European Championship, som den nye serie hedder officielt, er en underserie til det ligeledes nye F3-mesterskab, hvor Christian Lundgaard tager hul på sin sæson i maj under Formel 1-grandprixet i Barcelona.

I praksis erstatter det Europas Formel 3-mesterskab, som Mick Schumacher er den seneste vinder af.

En torn i øjet.

Kun ti kørere fordelt på syv teams indledte sæsonen.

Fem milliardær-sønners F1-fordel: Ingen kvaler - far betaler

Til sammenligning havde den konkurrerende Formula Renault Eurocup 22 kørere på startgridden på Monza til sin premiereweekend. Når F3 begynder er det med ti teams og 30 kørere.

Men Frederik Vesti har brug for 1-taller til sit cv for at holde liv i sin drøm om Formel 1. Første weekend af sæsonens otte kunne ikke have startet meget bedre.

Se også: I Kevins fodspor: De løber med støtte-millionerne

Se også: Dansker tættere på F1-drømmen: Sikrer kontrakt med topteam