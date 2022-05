Superstjerne i bizar smykkekrig

Lewis Hamilton truede med at sidde weekendens løb over, hvis han ikke måtte køre med sin næsepiercing, hvilket udløste en foreløbig dispensation

MIAMI (Ekstra Bladet): Efter den kontroversielle afslutning på 2021-sæsonen og fyresedlen til løbschefen Michael Masi kunne man tro, at afløserne ville holde sig fra åbenlyse konflikter i hvert til en start.

En af de to nye - den regelrette tysker Niels Wittich - ser det anderledes.

Før weekendens grandprix i Miami understregede han, at man nu vil begynde at håndhæve det varslede forbud mod at bære smykker i cockpittet, hvilket sker af sikkerhedsmæssige grunde. Man vil også sikre, at kørerne bærer brandsikkert undertøj!

Den strikse tolkning af det reglerne ses af mange som et udfald mod Lewis Hamilton, der uden for bilen bærer flere smykker end stort set resten af kørerne til sammen.

Lewis Hamilton mener, at Formel 1 har vigtigere ting at fokusere på end hans næsering. Foto: Ricardo Arduengo/Ritzau Scanpix

Men briten giver sig ikke uden kamp og erklærede sig før fredagens træninger klar til at sidde over denne weekend.

Vupti, så blev et kompromis nået, hvor Hamilton tog sine øreringe ud, men fik to løbs dispensation af det internationale motorsportsforbund for sin næsering. Ifølge briten kan den ikke lige sådan pilles ud.

Den syvdobbelte verdensmester synes, der er noget vigtigere ting at fokusere på for Formel 1 end et par smykker. For at understrege sin modstand troppede han op til fredagens pressekonference med tre ure, otte ringe, to halskæder, ringe i begge ører og sin næsepiercing.

Han fortalte, at han havde to piercinger, som ville være svære at fjerne.

- De er af platin, så de er ikke magnetiske. Tidligere har det aldrig været et sikkerhedsproblem, sagde han.

- I de seneste 16 år har jeg fået masser af MRI-scanninger og behøvede ikke at fjerne dem, for det er ikke nemt.

Briten er villig til at underskrive, hvad som helst FIA ønsker, så han selv tager ansvaret, hvis der sker noget. Samtidigt har han taget kontakt til den nye FIA-præsident Mohammed Ben Sulayem.

- Jeg synes næsten, det er et tilbageskridt, og hvis man tænker på, hvor vi bevæger os hen som sport, synes jeg, at der er vigtigere ting at fokusere på. Det er sådan en lille ting, siger Hamilton.

Flere kørere støttede synspunktet.

Romain Grosjean er på besøg i paddocken denne uge. Han har kørt med sin vielsesring, siden han blev gift, havde den på under sin voldsomme ulykke i Bahrain, og ville ikke køre uden.

Pierre Gasly er en af en række kørere, som støtter Lewis Hamiltons synspunkt. Foto: Ricardo Arduengo/Ritzau Scanpix

Alpha Tauris Pierre Gasly sagde, at han ikke brød sig om at køre uden et religiøst symbol på sig.

- Det er vigtigt for mig at have på, når vi kører. Jeg føler mig ikke komfortabel uden. Jeg synes, det er personligt, og vi burde have friheden til at gøre, hvad der er rigtigt for os.

- I sidste ende har vi ansvaret, når vi kører ud og sætter livet på spil. Det burde være et personligt valg, siger franskmanden.

Sebastian Vettel luftede også sin utilfreds med sin regelrette landsmand ved at vise sig med underbukser uden på kørerdragten.

Kevin Magnussen i selskab med sin tidligere teamkammerat fra Renault-tiden Esteban Ocon. Foto: Wilfredo Lee/Ritzau Scanpix

Men for første gang siden sit bryllup kørte Kevin Magnussen uden sin vielsesring. I den yderste konsekvens ville en tredje og sidste påmindelse koste 250.000 euro.

- De fik mig til at tage den af med den skøre bøde, siger han til Ekstra Bladet.

- Jeg forstår, hvad de siger, men en vielsesring om din finger. Jeg er ligeglad. Jeg risikerer et større brandsår. Hvis noget slemt skete, vil jeg gerne bære min vielsesring.

- Hvis du er religiøs, kan jeg forstå, at du ikke vil tage et kors af.

- Lad os selv træffe den beslutning, og der må være en måde, hvor FIA ikke kan drages til ansvar for det, siger Kevin Magnussen.

- Hvad undertøjet angår, kan vi lave nyt, som er brandsikkert. Ingen af os vidste det. Det er faktisk ved at blive produceret lige nu.