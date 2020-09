Sur over vennens fyring

Den nuværende McLaren-kører Carlos Sainz Jr. er fortæller nu, at han er en smule sur over den måde Sergio Perez var nødt til at forlade Racing Point efter den nuværende sæson til fordel for Sebastian Vettel.

Det siger han ifølge mediet Autosport.

Perez havde ellers en langtidskontrakt med Racing Point, men teamet valgte at udløse en klausul i mexicanerens kontrakt, der gjorde, at mexicaneren forlader teamet før tid.

Sainz mener, at fyringen af Perez viser, at det ikke kun handler om at være hurtigst i Formel 1-feltet. Han indikerer, at Racing Points anden kører, Lance Stroll, har en klar fordel.

Racing Point er nemlig ejet af milliardæren Lawrence Stroll, der er far til Lance Stroll.

- Checo (Perez) viser, at ikke alt i Formel 1 handler om, hvordan du præsterer. Hvis man udelukkende dømmer ham på hans resultater, så kan jeg ikke se, hvorfor de ikke vil have ham i Racing Point, siger Carlos Sainz.

- Der er andre interesser i Formel 1. Det er en skam at se Checo (Perez) forlade det team, han har stolt på i så mange år. Når de endelig får lavet en god bil til ham, så vil de ikke fortsætte med ham. Det gør mig en lille smule sur, fortsætter Sainz.

Lance Stroll (th.) beholder sit sæde ved Racing Point, mens Sergio Perez (tv.) må opgive det til tyske Sebastian Vettel. Foto: Racing Point

Perez er en god ven af Sainz, og det er også med til at forstærke hans følelser om den hurtige mexicaners fyring.

- Jeg har selv haft episoder, hvor jeg har været usikker på min fremtid på grund af politiske beslutninger, der ikke havde noget at gøre med mine resultater på banen.

- Det er et område i sporten, der ikke er så sporty og ude af kørernes hænder. Ingen kan lide at være i den situation, siger Sainz.

Fra starten af næste sæson skal Sainz køre for Ferrari, og han overtager dermed Sebastian Vettels plads ved det legendariske team.

Australske Daniel Ricciardo overtager Sainz' plads ved McLaren, og han mener ikke, at Sergio Perez bestemt er god nok til at finde et nyt team til næste sæson.

- Det er selvfølgelig en smule sent, men det ikke alt for sent. Jeg tror stadig, der er tid. Er vi i september? Han har stadig tid. Der er selvfølgelig færre ledige sæder tilbage, men jeg håber, at han finder et, siger den karismatiske australier.

Daniel Ricciardo har fået det ledige sæde hos McLaren fra næste sæson, da Carlos Sainz skifter til Ferrari. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Coronapandemien har gjort, at Formel 1-sæsonen er startet senere end normalt, og at flere løb er blevet aflyst. Sæsonens 10. løb køres i Sochi i Rusland 27. september.

I alt byder 2020-sæsonen på 17 løb, hvor sidste bliver kørt i Abu Dhabi 13. december.

Lige nu har den forsvarende verdensmester Lewis Hamilton en komfortabel føring ned til teamkammeraten i Mercedes, Valtteri Bottas på 65 point i den samlede stilling. På tredjepladsen ligger Red Bulls Max Verstappen på 110 point.

Hamilton og Bottas har henholdsvis 190 og 135 point.

Kevin Magnussen ligger på en 18. plads med et enkelt point, som han scorede,da han blev nummer 10 i sæsonens tredje løb i Ungarn.

