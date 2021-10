Suverænt, Schumacher: Lille Haas-mirakel

Med en skrækkelig sæson, som den Haas er i gang med, må det lille team tage de små sejre undervejs, før en formentlig mere konkurrencedygtig bil ruller ud til 2022-sæsonen.

Mirakler gradbøjes normalt ikke, men et lille et blev leveret lørdag efter en suveræn omgang under svære forhold fra Mick Schumacher.

For første gang i denne sæson optrådte tyskeren og teamet i kvalifikationens anden runde (Q2).

Han kvalificerede sig til Tyrkiets Grand Prix som nummer 14, hvilket er Haas’ bedste resultat i denne sæson.

Formiddagens træning var våd, og tidtagningen begyndte under svære forhold med dryp over Intercity Istanbul Park.

Her formåede Mick Schumacher at køre hurtigere end sin landsmand og gode ven Sebastian Vettel og gå videre på bekostning af selveste Daniel Riccardo, som for en måned siden triumferede for McLaren på Monza.

Forskellen til kollegaen Nikita Mazepin var chokerende tre sekunder, hvilket er en evighed i moderne Formel 1.

Da Carlos Sainz har taget en fjerde komplet motorenhed inklusiv hybridsystem - en mere end det tilladte - starter Ferraris spanier løbet bagerst og satte derfor ikke en tid i Q2.

Suveræn kvalifikation fra Mick Schumacher. Foto: Ozan Kose/Ritzau Scanpix

Dermed sluttede Schumacher 14’er godt et halvt sekund fra top ti. Ganske vist på blødere dæk end rivalerne, men ikke desto mindre en sensation i VF-21’eren, som har haft sæsonkort til bageste startrække.

- Virkelig, virkelig imponerende arbejde i tidtagningen. Mange øjne er på ham, sagde den tidligere verdensmester Jenson Button på Sky F1.

På Paul Ricard i sommer nåede Mick Schumacher også Q2 - dog under noget anderledes omstændigheder. Her crashede han nemlig i slutningen af Q1 og fremprovokerede et rødt flag, der ødelagde en række rivalers omgange. Bilen var så medtaget, at det blev sidste omgang ved den lejlighed.

Lewis Hamilton var hurtigst, men må overlade pole-position til teamkammerat på grund af en gridstraf. Foto: Umit Bektas/Ritzau Scanpix

Sidste efterår bød Intercity Istanbul Park på absolut intet vejgreb. Den nye belægning nærmest svedte olie, men de problemer er ovre. Kørerne talte ligefrem om, at banen nu hørte til de steder med mest greb.

Det udnyttede Lewis Hamilton til at køre hurtigste tid, men det bliver teamkammeraten Valtteri Bottas, som starter fra pole-position skråt foran Red Bulls Max Verstappen.

Mercedes har valgt Tyrkiet til stedet, hvor Hamilton tager en ekstra forbrændingsmotor end det tilladte, hvilket udløser straf. Fordi det ikke er en komplet motorenhed ‘slipper’ VM-etteren med ti placeringers straf.

Opgaven for ham, Valtteri Bottas og Mercedes er at minimere pointtabet til Max Verstappen og Red Bull.

Mick Schumacher prøvede for første gang i Formel 1-karrieren at deltage i Q2. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Teamchef Christian Horner har efterlyst flere point fra hollænderens makker Sergio Pérez, men mexicanerne har stadig svært ved at finde sig til rette hos Red Bull.

Både Charles Leclerc (Ferrari), Pierre Gasly (Alpha Tauri) og Fernando Alonso præsterede at klemme sig ind foran den anden Red Bull.

Det er alt andet end optimalt, når strategerne skal finde en vej for Verstappen forbi Valtteri Bottas på en bane, hvor Mercedes var gode i fjor og har domineret indtil videre i år.

