Suzuka-banen forlænger løbsaftale med Formel 1

Suzuka-banen i Japan vil frem til udgangen af 2024 fortsat være vært for Japans Formel 1-grandprix.

Formel 1-organisationen oplyser i en pressemeddelelse lørdag, at det har aftalt en flerårig forlængelse af aftalen med løbspromotoren Mobilityland om at afvikle sit VM-løb i Japan på den 'ikoniske' Suzuka-bane, der i 2022 kan fejre sit 60-års jubilæum.

Banen, der er formet som et ottetal, har siden den i 1987 for første gang afholdt et Formel 1-løb, jævnligt været en del af løbskalenderen i motorsportens kongeklasse.

11 gange er kørernes verdensmesterskab ifølge pressemeddelelsen blevet afgjort på Suzuka Circuit, der ligger 50 kilometer fra storbyen Nagoya.

I indeværende sæson afvikles løbet på Suzuka den 10. oktober.