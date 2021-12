Svada mod Saudi-Arabien: Føler sig ukomfortabel

Lewis Hamilton har tidligere brugt sin position til at gøre opmærksom på de menneskerettighedsproblemer, som der hersker rundt om i verden, og som for eksempel Formel 1-feltet ser stort på, når løbskalenderen planlægges ...

Nu tager den syvdobbelte verdensmester igen bladet fra munden i forbindelse med F1-karavanens ankomst til Saudi-Arabien. Fra Qatar ...

Her kørte Lewis Hamilton med en hjelm i regnbuefarver, og i Saudi-Arabien, hvor han ligeledes vil bruge regnbuehjelmen, havde briten også et andet statement med.

Lewis Hamilton, der kæmper indædt med Max Verstappen om årets VM-titel, ankom således til pressemødet i Jeddah iført tøj, der symboliserer frihed og fællesskab.

Hænder, der rækker rækker mod frihed i fællesskab, samt fredsduer. Jo, Lewis Hamiltons tøj siger mere end 1000 ord. Foto: Ahmed Yosri/Ritzau Scanpix

På pressemødet fyrede Hamilton noget af en svada af ifølge flere internationale medier - heriblandt The Sun.

- Jeg føler, at sporten og jeg er forpligtede til at sikre, at vi skaber opmærksomhed omkring forskellige problemstillinger, særligt menneskerettigheder, i de lande, vi kommer til.

- Jeg kan ikke sige, jeg er den mest vidende eller har den dybeste forståelse for de, der er vokset op i dette samfund, der er præget så voldsomt af så mange regler og regimer.

- Føler jeg mig komfortabel her? Det vil jeg ikke sige, jeg gør, men det er ikke min beslutning, at vi er her. Sporten har truffet beslutningen om at være her, og om det er rigtigt eller forkert. Mens vi er her, så er det vigtigt, at vi prøver at skabe opmærksomhed, lød det bl.a. fra Lewis Hamilton.

Det er søndag, at Saudi-Arabiens Grand Prix køres, inden F1-sæsonen rundes af i Abu Dhabi 12. december.