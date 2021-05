Svær start for dansk F1-håb

Det er blevet hverdag for Frederik Vesti i Formel 3, efter indlemmelsen hos i Mercedes’ juniorprogram har betydet et skift fra det suveræne Prema-team til traditionsrige ART Grand Prix.

Den 19-årige jyde måtte nøjes med en syvendeplads i hovedløbet og en samlet syvendeplads i mesterskabet efter den første af syv afdelinger ovenpå en lidt anonym sæsonpremiere.

Sidste sæson blev afsluttet med to sejre i træk for Prema, som igen synes lige at være den tand bedre til at sætte bilerne op end samtlige rivaler.

I hvert fald føres mesterskabet allerede af to Prema-kørere.

I løbstrim havde ART svært ved at holde trit med Prema og Trident. 20 point er dog godkendt, hvis det er en af de dårligere weekender. Foto: Getty/FIA Content Pool

På Circuit de Barcelona-Catalunya, hvor overhalinger er yderst svære, og kørerne slanger sig rundt i et langt DRS-tog, var det som i tidligere sæsoner primært Prema, som formåede at avancere undervejs.

Frederik Vesti kvalificerede sig som nummer fem til hovedløbet. Danskeren fortalte, at en fejl i sidste sektor kostede en placering i en af de to første rækker.

Første omgang søndag blev kostbar, da han mistede tre placeringer til aggressive kørere bag ham og kun vandt den ene tilbage.

Farten var der ikke til angreb for enden af langsiden, som stort set er eneste overhalingsmulighed på banen.

En tredjeplads lørdag eftermiddag plus to syvendepladser sikrer Frederik Vesti håneretten internt hos ART, hvor Aleksandr Smolyar vandt det første sprintløb, men ikke scorede point i de to andre løb. Foto: Getty/FIA Content Pool

Vesti tager fra Barcelona som bedste ART-kører, men havde håbet på mere. Ikke mindst efter lørdagens andet sprintløb, hvor en crashfest foran ham udløste en podieplacering.

Red Bulls norske junior Dennis Hauger bekræftede allerede i første afdeling, at han er en af de seriøse kandidater til titlen.

Prema-køreren vandt hovedløbet og ville have ført mesterskabet meget overbevisende, hvis han ikke var udgået i det andet sprintløb, som han sent forsøgte en overhaling for sejren.

Sådan endte lørdagens sidste overhalingsforsøg for Dennis Hauger. Foto: Getty/FIA Content Pool

Danske Oliver Rasmussen (HWA) blev 17’er søndag og har sit første point i F3 til gode.

Kørerne tager nu til Jerez til test, før de sidst i juni skal i ilden næste gang under Frankrigs Grand Prix.

F3-stilling efter første afdeling 1. Dennis Hauger (Prema) 34 point 2. Olli Caldwell (Prema) 32 point 3. Clément Novalak (Trident) 28 point 4. Victor Martins (MP) 24 point 5. Jack Doohan (Trident) 21 point 6. Caio Collet (MP) 20 point 7. Frederik Vesti (ART) 20 point 8. Aleksandr Smolyar (ART) 17 point 9. Matteo Nannini (HWA) 16 point 10. Jonny Edgar (Carlin) 11 point

