Sviner eks-kollega: Godt han smutter

Før sin 20. sæson i Formel 1 har Fernando Alonso formået at brænde en bro til endnu et team og komme på kant med endnu en nu tidligere teamkammerat.

Den 41-årige spanier er en blændende og passioneret racerkører, men har gennem hele sin karriere spredt konflikter i sit kølvand.

Senest med skiftet fra Alpine F1 til Aston Martin og en bemærkselsesværdig afskedssalut til kollegaen Esteban Ocon, som franskmanden tog ilde op.

Fernando Alonso var svært utilfreds med Esteban Ocons kørsel. Foto: Tariq Mikkel Khan

Duoen var på kant i Brasilien under sæsonens næstsidste løb, hvor de havde kontakt under sprintløbet, da Ocon forsvarede sig mod et overhalingsforsøg fra Alonso.

- Jeg mistede min frontvinge takket være vores ven, lød det over radioen.

- Han knuste mig i sving fire og så på langsiden. Godt arbejde, fortsatte han.

Efter løbet fortsatte kritikken til fransk Canal+, hvor han remsede deres øvrige bataljer op.

Annonce:

- Jeg var tæt på væggen i Jeddah (Saudi Arabien), meget tæt på i Budapest (Ungarn), men sådan er det.

- Jeg mener, at han (Ocon) tidligere havde problemer med Pérez og Verstappen. Men det er ikke mit problem næste år, lød afskedsalutten.

Det var tæt på at gå galt mellem de to Alpine-kørere i Brasilien. Foto: Hoch Zwei/Ritzau Scanpix

Esteban Ocon bliver næste år teamkammerat med sin tidligere ærkefjende fra fransk gokart Pierre Gasly. Han er dog glad for at se spanierens ryg og sender i et interview med ‘Ouest France’ en stikpille i veteranens retning.

- Selvfølgelig blev jeg skuffet over hans kommentarer i pressen. Der var ingen internt. Vi havde ingen diskussioner om det, siger Ocon.

- Jeg bevarer den respekt, jeg har for ham. Det er godt, at han fortsætter hos Aston Martin, og vi fortsætter vores egen vej.

- Helt ærligt; arbejdet var 98 procent på min ryg og to procent på hans. Jeg blev arbejdet for hårdt. Jeg lavede al udvikling på simulatoren, alle marketingsture ...

Esteban Ocon kommer ikke til at savne den spanske veteran. Foto: Tariq Mikkel Khan

Annonce:

Siden Fernando Alonso forlod Minardi i 2001 har han kun tabt en intern duel til Lewis Hamilton (a point) og siden Jenson Button i en håbløs McLaren-Honda.

Men Esteban Ocon slog ham også i år.

Ganske vist var driftsikkerheden skrækkelig i den spanske side af Alpine-garagen, men franskmanden sluttede 11 point foran.

Alonso mente, at tekniske problemer havde kostet ham mindst 60 point.

Spanieren tog i sommer røven på Alpine-teamet ved at underskrive en flerårig aftale med Aston Martin. Det franske team tilbød ham kun et enkelt år og ville så have ham til at køre sportsvogne.

Aston Martin-teamejer Lawrence Stroll hilser på Alpine-duoen. Foto: Aleksandra Szmigiel/Ritzau Scanpix

I Abu Dhabi til Pirellis dæktest prøvede Fernando Alonso sit nye materiel første gang. Han kaldte mødet med Aston Martin en glædelig overraskelse og lovpriste bilens fremragende driftsikkerhed …

Næste år bliver han kollega med teamejerens søn Lance Stroll, hvilket tegner til at blive en interessant dynamik!

Der er mange eksempler på teamkammerater i krig. Se nogle de mest interessante her: - Han prøvede at slå mig ihjel!

Annonce: