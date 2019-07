Sviner F1-stjerne: - Han er ikke Schumachers arving

Fire verdensmesterskaber I Formel-1 har tyske Sebastian Vettel på CV'et. En imponerende bedrift. Bare ikke imponerende nok. I hvert fald ikke, hvis du spørger Luca Baldisserri.

Italienske Baldisserri var en del af Ferraris F1-hold i 26 år indtil 2015. Dermed var han også en del af holdet i den gyldne epoke, hvor en anden tysker, nemlig Michael Schumacher, vandt fem verdensmesterskaber.

Og ifølge Baldisserri har Vettel langt op til sin tyske forgænger i Ferrari-raceren.

- Jeg synes, at Vettel er en overvurderet kører, og han er ikke Schumachers arving, siger han til den italienske podcast Pit-Talk.

- Han har begået så mange fejl, og han må genopfinde sig selv. Men han er stadig en kører, der har vundet fire titler.

Leclerc er fremtiden

Den kun 21-årige monegasker Charles Leclerc er i denne sæson blevet en del af Ferraris hold, og før det tyske grandprix, der køres næste weekend, er der kun tre point imellem Leclerc og Vettel i VM-stillingen.

Det får Baldisserri til at komme med en opfordring til sin gamle arbejdsgiver om at satse på den unge mand frem for den firefoldige verdensmester. Dog kan Vettel stadig være et yderst brugbart aktiv for det italienske hold.

- Selvom Leclerc bliver ved med at modnes og bliver en topkører, vil han stadig stadig have brug for en holdkammerat, der kan støtte og hjælpe ham.

Unge Charles Leclerc er kun tre point efter holdkammeraten i VM-stillingen. Foto: Ritzau Scanpix

Spørgsmålet er så, om det er en rolle, der vil vække synderlig stor interesse hos Sebastian Vettel ...

Det er bestemt ikke første gang, at Luca Baldisserri er ude med kritik af Ferrari. I 2016 var han ude at sige, at Ferrari var langt væk fra at sikre sig verdensmesterskaber.

Den vurdering har vist sig at holde ret godt stik, da Mercedes har siddet tungt på verdensmesterskaberne siden 2014.

